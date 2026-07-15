قتل در شهرک غرب؛ قاتل پس از سه ماه فرار دستگیر شد

به گزارش ایلنا،‌ سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، از شناسایی و دستگیری عامل یک فقره قتل عمد خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در فروردین‌ماه سال جاری، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد. بلافاصله کارآگاهان بررسی صحنه جرم در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی را آغاز کردند.

سرهنگ نثاری افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی ۴۱ ساله، مجرد و دارای مدرک دیپلم، بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده است. پس از انجام بررسی‌های میدانی و مستندسازی صحنه جرم، با دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان جنایت در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات میدانی کارآگاهان حاکی از آن بود که محل وقوع درگیری، پاتوق افراد بی‌خانمان بوده است. در جریان تحقیقات نامحسوس و گفت‌وگو با افراد حاضر در محل، هویت اولیه ضارب با نام «شهرام» شناسایی شد، اما اطلاعات دقیقی از محل اختفا و هویت واقعی وی در دست نبود.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با ادامه اقدامات فنی، اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، هویت واقعی متهم که مردی ۳۰ ساله و تبعه افغانستان بود، شناسایی شد. کارآگاهان با تحت نظر قرار دادن پاتوق افراد بی‌خانمان در محدوده دره فرحزاد، موفق شدند متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه هرگونه اطلاع از وقوع قتل را انکار می‌کرد، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله جمع‌آوری‌شده، به درگیری منجر به قتل و ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

وی در پایان گفت: با اقرار صریح متهم و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، وی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.