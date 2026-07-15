قتل در شهرک غرب؛ قاتل پس از سه ماه فرار دستگیر شد
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از دستگیری عامل یک فقره قتل عمد در غرب تهران خبر داد و گفت: متهم که پس از ارتکاب جنایت متواری شده بود، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.
وی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در فروردینماه سال جاری، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام شد. بلافاصله کارآگاهان بررسی صحنه جرم در محل حاضر شده و تحقیقات تخصصی را آغاز کردند.
سرهنگ نثاری افزود: بررسیهای اولیه نشان داد مردی ۴۱ ساله، مجرد و دارای مدرک دیپلم، بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دست داده است. پس از انجام بررسیهای میدانی و مستندسازی صحنه جرم، با دستور مقام قضایی، جسد برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان جنایت در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: تحقیقات میدانی کارآگاهان حاکی از آن بود که محل وقوع درگیری، پاتوق افراد بیخانمان بوده است. در جریان تحقیقات نامحسوس و گفتوگو با افراد حاضر در محل، هویت اولیه ضارب با نام «شهرام» شناسایی شد، اما اطلاعات دقیقی از محل اختفا و هویت واقعی وی در دست نبود.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی خاطرنشان کرد: با ادامه اقدامات فنی، اطلاعاتی و بهرهگیری از شگردهای تخصصی پلیسی، هویت واقعی متهم که مردی ۳۰ ساله و تبعه افغانستان بود، شناسایی شد. کارآگاهان با تحت نظر قرار دادن پاتوق افراد بیخانمان در محدوده دره فرحزاد، موفق شدند متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.
سرهنگ نثاری تصریح کرد: متهم در بازجوییهای اولیه هرگونه اطلاع از وقوع قتل را انکار میکرد، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله جمعآوریشده، به درگیری منجر به قتل و ارتکاب جنایت اعتراف کرد.
وی در پایان گفت: با اقرار صریح متهم و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، وی با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.