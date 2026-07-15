چگونه برای خادمی در آیین اربعین ثبتنام کنیم؟
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از استقبال قابل توجه شهروندان از طرح «روضه رضوان» خبر داد و گفت: از آغاز ثبتنام این طرح تاکنون حدود ۶۰۰ نفر برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی(ع) اعلام آمادگی کردهاند که ۳۲۵ نفر از آنان داوطلبان مردمی و ۲۶۹ نفر نیز از همکاران هستند.
به گزارش ایلنا، محسن قضاتلو با اشاره به استقبال گسترده از طرح «روضه رضوان» اظهار کرد: از آغاز ثبتنام این طرح در روز ۲۰ تیرماه تا امروز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵۹۴ نفر برای حضور در این حرکت معنوی ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۲۶۹ نفر از همکاران شاغل در شهرداری تهران و ۳۲۵ نفر از داوطلبان مردمی هستند. همچنین علاوه بر تهران، متقاضیانی از استانهای البرز، قم، مرکزی، خوزستان، اصفهان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمانشاه نیز برای حضور در این طرح ثبتنام کردهاند که نشاندهنده اقبال عمومی در سطحکشور از این اقدام فرهنگی و جهادی است.
وی افزود: با توجه به شرایط اجرایی و محدودیتهای جغرافیایی، درخواست متقاضیان ساکن تهران، البرز و قم مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت احراز شرایط، پیامک اطلاعرسانی برای تکمیل فرآیند اعزام به آنان ارسال خواهد شد. انتخاب نهایی افراد نیز پس از بررسی مدارک و انجام قرعهکشی صورت میگیرد و برگزیدگان برای یک دوره ۱۰ روزه به منظور خدمترسانی در حوزه نظافت و رفتوروب عتبات عالیات به شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و کوفه اعزام خواهند شد.
به گزارش شهر، قضاتلو با دعوت از علاقهمندان برای مشارکت در این طرح گفت: ثبتنام طرح «خادمان روضه رضوان» تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و متقاضیان میتوانند با مراجعه به لینک https://survey.porsline.ir/s/oY۹y۸FsT و یا جهت دریافت راهنمایی بیشتر به شماره ۰۹۰۱۸۱۰۰۱۰۹ در پیام رسان های بله و ایتا پیام داده و سپس نسبت به ثبتنام اقدام کنند. داوطلبان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال سن داشته و گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار در اختیار داشته باشند. همچنین بارگذاری تصویر پشت و روی کارت ملی، تصویر صفحه نخست گذرنامه و یک قطعه عکس پرسنلی ۴×۳ در زمان ثبتنام الزامی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مشارکت گسترده نیروهای مردمی، امسال نیز خدمترسانی شایستهای در عتبات عالیات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین انجام شود.