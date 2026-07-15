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لزوم مسئله محور بودن دانشگاه در دوران پساجنگ

لزوم مسئله محور بودن دانشگاه در دوران پساجنگ
کد خبر : 1813722
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رنجبر بر لزوم مسئله‌محور بودن دانشگاه در دوران پساجنگ تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در چهارمین روز از جلسات ارائه و بررسی پیش‌بینی بودجه استانی سال 1406-1405 دانشگاه آزاد اسلامی از نقش موثر دانشگاه در حل مسائل و‌ نیازهای کشور به ویژه بعد از آسیب های وارده بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان خبر داد.

در روز چهارم از جلسات بررسی پیش‌بینی بودجه استانی سال 1406-1405 دانشگاه آزاد اسلامی، بودجه استان‌های خوزستان، لرستان، مرکزی و همدان متناسب با اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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