لزوم مسئله محور بودن دانشگاه در دوران پساجنگ

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در چهارمین روز از جلسات ارائه و بررسی پیش‌بینی بودجه استانی سال 1406-1405 دانشگاه آزاد اسلامی از نقش موثر دانشگاه در حل مسائل و‌ نیازهای کشور به ویژه بعد از آسیب های وارده بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان خبر داد.

در روز چهارم از جلسات بررسی پیش‌بینی بودجه استانی سال 1406-1405 دانشگاه آزاد اسلامی، بودجه استان‌های خوزستان، لرستان، مرکزی و همدان متناسب با اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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