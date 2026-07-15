به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه امین‌اله بیرانوند اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت اعضای یک باند حرفه‌ای «سند نمره» به چرخه ارتکاب جرم و فعالیت مجدد در زمینه سرقت وسایل نقلیه در مناطق شرق و جنوب پایتخت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت خودرو قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد اعضای این باند متشکل از سارقان حرفه‌ای و اوراقچیان سابقه‌دار، با خرید خودروهای تصادفی خارج از چرخه ترافیکی یا سرقت خودروهای پارک‌شده در معابر و خیابان‌ها، پس از انتقال آنها به گاراژهای فاقد نظارت صنفی، اقدام به اوراق، تفکیک قطعات و در نهایت مونتاژ خودروهای ترکیبی با هویت جعلی می‌کردند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی ادامه داد: بررسی تراکنش‌های بانکی و تبادلات مالی اعضای این باند نیز نشان داد وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، بر اساس سهم مشخص میان اعضا تقسیم می‌شده است.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی مخفیگاه سرکرده اصلی باند آغاز شد و در ادامه، طی یک عملیات منسجم، متهم اصلی به همراه دیگر اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس،‌ این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به جرایم انتسابی اعتراف کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، قطعات تفکیک‌شده مربوط به ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از محل فعالیت آنان کشف و ضبط شد.

وی ارزش وسایل نقلیه مسروقه و قطعات کشف‌شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.