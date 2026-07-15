پایان کار باند حرفهای «سند نمره»؛ سارقان خودرو با ۱۰ میلیارد اموال مسروقه به دام افتادند
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند حرفهای سارقان خودرو و اوراقچیان موسوم به «سند نمره» خبر داد؛ اعضای این باند با سرقت و اوراق خودروهای داخلی، اقدام به مونتاژ خودروهای ترکیبی و فروش قطعات میکردند.
وی افزود: بررسیهای تخصصی پلیس نشان داد اعضای این باند متشکل از سارقان حرفهای و اوراقچیان سابقهدار، با خرید خودروهای تصادفی خارج از چرخه ترافیکی یا سرقت خودروهای پارکشده در معابر و خیابانها، پس از انتقال آنها به گاراژهای فاقد نظارت صنفی، اقدام به اوراق، تفکیک قطعات و در نهایت مونتاژ خودروهای ترکیبی با هویت جعلی میکردند.
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی ادامه داد: بررسی تراکنشهای بانکی و تبادلات مالی اعضای این باند نیز نشان داد وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه، بر اساس سهم مشخص میان اعضا تقسیم میشده است.
سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی مخفیگاه سرکرده اصلی باند آغاز شد و در ادامه، طی یک عملیات منسجم، متهم اصلی به همراه دیگر اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش پلیس، این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به جرایم انتسابی اعتراف کردند و در بازرسیهای انجامشده، قطعات تفکیکشده مربوط به ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از محل فعالیت آنان کشف و ضبط شد.
وی ارزش وسایل نقلیه مسروقه و قطعات کشفشده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.