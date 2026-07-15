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پایان کار باند حرفه‌ای «سند نمره»؛ سارقان خودرو با ۱۰ میلیارد اموال مسروقه به دام افتادند

پایان کار باند حرفه‌ای «سند نمره»؛ سارقان خودرو با ۱۰ میلیارد اموال مسروقه به دام افتادند
کد خبر : 1813718
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فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باند حرفه‌ای سارقان خودرو و اوراقچیان موسوم به «سند نمره» خبر داد؛ اعضای این باند با سرقت و اوراق خودروهای داخلی، اقدام به مونتاژ خودروهای ترکیبی و فروش قطعات می‌کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه امین‌اله بیرانوند اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر بازگشت اعضای یک باند حرفه‌ای «سند نمره» به چرخه ارتکاب جرم و فعالیت مجدد در زمینه سرقت وسایل نقلیه در مناطق شرق و جنوب پایتخت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با سرقت خودرو قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی پلیس نشان داد اعضای این باند متشکل از سارقان حرفه‌ای و اوراقچیان سابقه‌دار، با خرید خودروهای تصادفی خارج از چرخه ترافیکی یا سرقت خودروهای پارک‌شده در معابر و خیابان‌ها، پس از انتقال آنها به گاراژهای فاقد نظارت صنفی، اقدام به اوراق، تفکیک قطعات و در نهایت مونتاژ خودروهای ترکیبی با هویت جعلی می‌کردند.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی ادامه داد: بررسی تراکنش‌های بانکی و تبادلات مالی اعضای این باند نیز نشان داد وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، بر اساس سهم مشخص میان اعضا تقسیم می‌شده است.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی مخفیگاه سرکرده اصلی باند آغاز شد و در ادامه، طی یک عملیات منسجم، متهم اصلی به همراه دیگر اعضای این باند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش پلیس،‌ این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به جرایم انتسابی اعتراف کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده، قطعات تفکیک‌شده مربوط به ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از محل فعالیت آنان کشف و ضبط شد.

وی ارزش وسایل نقلیه مسروقه و قطعات کشف‌شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

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