تولد ۴۴ نوزاد سالم در پی انصراف مادران از سقط عمدی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از تولد ۴۴ نوزاد سالم در نتیجه فعالیت مراکز «نَفَس» تحت پوشش این دانشگاه از ابتدای سال جاری خبر داد.
وی افزود: این مراکز با شناسایی به موقع ارائه خدمات مشاورهای، حمایتی و مراقبتی، نقش مؤثری در انصراف مادران از سقط عمدی جنین و حفظ سلامت مادر و فرزند ایفا میکنند.
بهشتی گفت: در حال حاضر نیز ۱۲۲ مادر باردار که از تصمیم به سقط عمدی جنین منصرف شدهاند، شناسایی شده و تحت پوشش مراکز «نَفَس» قرار دارند و با بهرهمندی از خدمات مشاورهای، روانشناختی، اجتماعی و مراقبتهای بهداشتی، تا پایان دوران بارداری و پس از زایمان مورد حمایت و پیگیری قرار میگیرند.
به گزارش وبدا، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه مراکز «نَفَس» با هدف نجات فرزندان سقط، کاهش سقطهای عمدی و حمایت همهجانبه از مادران باردار راهاندازی شدهاند، تصریح کرد: شناسایی بهموقع مادران در معرض سقط، رفع دغدغههای آنان از طریق مشاوره تخصصی و جلب مشارکت خانوادهها، از مهمترین برنامه های معاونت. بهداشت در راستای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.
وی ضمن قدردانی از تلاش اعضای کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی، ماماها، روانشناسان و سایر اعضای تیمهای فعال در مراکز «نَفَس» خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از مادران باردار و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش حفظ حیات جنین، از مهمترین برنامههای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در راستای اجرای سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است.