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قاچاقچی زن با تریاک دستگیر شد

قاچاقچی زن با تریاک دستگیر شد
کد خبر : 1813648
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فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از دستگیری یک زن قاچاقچی و کشف ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک از وی خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، این مقام انتظامی اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، زنی که قصد داشت محموله مواد مخدر را در پوشش مسافر و با استفاده از یک خودروی مسافربری جابه‌جا کند، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. 

وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از متهم، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک را کشف و ضبط کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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