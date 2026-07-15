قاچاقچی زن با تریاک دستگیر شد

به گزارش ایلنا از پلیس، این مقام انتظامی اظهار داشت: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، زنی که قصد داشت محموله مواد مخدر را در پوشش مسافر و با استفاده از یک خودروی مسافربری جابه‌جا کند، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از متهم، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم تریاک را کشف و ضبط کردند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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