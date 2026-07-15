امسال هیچ سوال تکراری در آزمون دستیاری نخواهیم داشت

وی افزود: اما برخی افراد سودجو ادعا می کنند به سوالات آزمون امسال دسترسی دارند و در ازای دریافت مبالغ قابل توجه حاضرند این سوالات را در اختیار داوطلبان قرار دهند. حتی گاهی با ترفندهایی مانند اینکه «فقط یک یا دو نفر دیگر باقی مانده اند» یا «شما آخرین نفر هستید» و ارائه تخفیف های ویژه تلاش می کنند اعتماد افراد را جلب کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه این افراد از کم تجربگی، سادگی و گاهی طمع برخی داوطلبان سوءاستفاده می کنند، گفت: امیدوارم و مطمئنم تعداد داوطلبانی که حاضر باشند با خرید چیزی که تصور می کنند سوال آزمون است، به حقی که متعلق به آنها نیست دست پیدا کنند، در میان همکاران پزشک ما که داوطلب آزمون دستیاری هستند، بسیار اندک باشد.

چنگیز با تشریح فرآیند طراحی سوالات آزمون دستیاری گفت: برخی دسته های سوالات تا روزهای پایانی نهایی می شوند و حتی در آخرین روزها و دقایق، دفترچه نهایی آزمون مشخص خواهد شد. بنابراین افرادی که مدعی دسترسی به سوالات هستند، ادعایی کاملا بی اساس مطرح می کنند؛ چرا که حتی طراح نهایی برخی سوالات و افرادی که انتخاب نهایی را انجام می دهند، تا آن زمان به مجموعه نهایی سوالات دسترسی ندارند.

وی با اشاره به تمهیدات جدید برای ارتقای کیفیت آزمون افزود: اگر در سال های گذشته ممکن بود تعدادی از سوالات آزمون های قبلی به صورت ناخواسته در آزمون دستیاری تکرار شده باشد، امسال پیش بینی های لازم انجام شده و سوالات آزمون های گذشته و آزمون های مشابه مانند آزمون پیش کارورزی از نظر مشابهت بررسی می شوند تا هیچ سوال تکراری در آزمون دستیاری وجود نداشته باشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: آمار دقیق پرونده ها را همکاران پلیس فتا اعلام خواهند کرد، اما در سال های گذشته تمام مواردی که تحت عنوان فروش سوال آزمون مطرح شده بود، جعلی از آب درآمد. سوالاتی که به داوطلبان داده می شد، سوالات واقعی آزمون نبود و حتی شباهتی به سوالات آزمون دستیاری نیز نداشت.

وی تاکید کرد: فردی که با هدف تقلب اقدام به خرید سوال می کند، نه تنها قربانی کلاهبرداری می شود، بلکه عملا امکان شکایت موثر هم ندارد؛ زیرا برای طرح شکایت باید ابتدا به این موضوع اعتراف کند که قصد داشته از طریق غیرقانونی و غیراخلاقی در آزمون پذیرفته شود.

به گزارش وبدا، چنگیز تصریح کرد: با قاطعیت اعلام می کنم همه کسانی که ادعا می کنند سوالات آزمون دستیاری امسال را در اختیار دارند و می توانند آن را بفروشند، کلاهبردار هستند. هر فردی که وارد این فرآیند شود، در واقع از ابتدا پذیرفته است که زمینه این کلاهبرداری را فراهم کند و به نوعی با کلاهبرداران همراهی کرده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون نیز گفت: بخشی از تخلفات مربوط به حین برگزاری آزمون است؛ برای مثال ممکن است داوطلبی بدون اینکه متوجه باشد، یک گوشی تلفن همراه روشن، ساعت هوشمند، عینک هوشمند یا یادداشت همراه خود داشته باشد.

وی افزود: هرگونه تخلفی که در جلسه آزمون صورت جلسه شود، بلافاصله پس از پایان آزمون توسط نیروهای حراست برای رسیدگی به وزارت بهداشت ارسال خواهد شد و در فاصله حدود یک ماهه بین برگزاری آزمون تا اعلام نتایج، تمامی پرونده ها در کمیته حقوقی رسیدگی به تخلفات آزمون بررسی و تعیین تکلیف می شود.

چنگیز ادامه داد: هدف این است که پیش از اعلام نتایج، آرای مربوط به تخلفات صادر و به افراد ابلاغ شود. برخی تخلفات منجر به ابطال آزمون و برخی دیگر موجب محرومیت از شرکت در آزمون سال بعد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر این رسیدگی ها به تاخیر بیفتد و فرد ابتدا پذیرفته شود و حتی دوره دستیاری را آغاز کند، تبعات آن برای داوطلب بسیار سنگین تر خواهد بود. بنابراین تلاش می کنیم پیش از اعلام نتایج، وضعیت همه پرونده های تخلف مشخص شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشدید نظارت ها در آزمون امسال گفت: امسال این موضوع را با جدیت و سرعت بیشتری پیگیری خواهیم کرد.

وی از داوطلبان خواست علاوه بر آمادگی علمی، به رعایت ضوابط آزمون نیز توجه ویژه داشته باشند و افزود: اگرچه آیین نامه امنیت آزمون در ورودی حوزه ها به داوطلبان یادآوری می شود، اما به دلیل استرس آزمون ممکن است برخی افراد متوجه نباشند که وسیله ای ممنوعه همراه دارند.

چنگیز تاکید کرد: داوطلبان پیش از ورود به حوزه آزمون، یک بار دیگر وسایل همراه خود را بررسی کنند تا هیچ وسیله ای که ممکن است به عنوان تخلف تلقی شود، همراهشان نباشد. همچنین مواردی مانند برهم زدن امنیت یا آرامش جلسه آزمون نیز از مصادیق تخلف است و پیش از آغاز آزمون مجددا به اطلاع داوطلبان خواهد رسید تا آزمون با سلامت، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.