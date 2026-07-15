معاون بهداشت وزارت بهداشت:
اجرای برنامه پزشک خانواده قطعی است
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع یک تکلیف قانونی و از اولویتهای دولت است، گفت: این برنامه دیر یا زود در کشور اجرا خواهد شد و اکنون بهترین فرصت برای آغاز، رفع اشکالات و تکمیل آن است.
وی با بیان اینکه اجرای پزشکی خانواده نیازمند مشارکت همه ذینفعان است، افزود: در کنار اجرای این برنامه، باید نظام ارجاع نیز بهطور کامل مستقر شود و طبیعی است که درباره جزئیات و شیوه اجرا، پرسشها و ابهاماتی وجود داشته باشد؛ چرا که تجربه جهانی نشان میدهد استقرار چنین برنامهای در هیچ کشوری طی یک یا دو سال محقق نشده و فرآیندی زمانبر است.
پزشکی خانواده واقعی تاکنون در کشور اجرا نشده است
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه استانهای فارس و مازندران گفت: آنچه در این استانها اجرا شد، حاصل تلاش و همت مدیران، پزشکان و کارکنان سلامت بود و اگر تاکنون استمرار یافته، به دلیل همان اراده و تلاشهای محلی بوده است. اکنون اما شرایط متفاوت است و همه ارکان دولت و نظام سلامت برای اجرای سراسری این برنامه در کنار یکدیگر قرار دارند.
وی بر ضرورت همافزایی میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، بیمهها، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: مشارکت همه بخشها میتواند مسیر اجرای موفق برنامه را هموار کند.
سیاستگذاری سلامت تابع اسناد بالادستی است
رئیسی با تأکید بر اینکه اجرای پزشکی خانواده یک الزام قانونی است، اظهار کرد: سیاستگذاری در حوزه سلامت بر اساس اسناد بالادستی، قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام انجام میشود و همه مدیران موظف به اجرای آن هستند.
وی افزود: هر فردی که مسئولیت اجرایی در دولت را پذیرفته است، باید به اجرای این سیاستها پایبند باشد و اگر اعتقادی به اجرای پزشک خانواده ندارد، نمیتواند مسئولیت اجرای آن را بر عهده داشته باشد.
پزشکی خانواده فقط درمان نیست
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از این برنامه گفت: پزشکی خانواده صرفاً به معنای ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه محور اصلی آن ارتقای سلامت، پیشگیری، مراقبت، بهداشت و مدیریت سلامت مردم است.
وی تصریح کرد: پزشک عمومی در سطح یک، سرپرست تیم سلامت است و در کنار مراقبان سلامت، بهورزان و سایر اعضای تیم، مسئول ارائه خدمات جامع سلامت خواهد بود. همچنین نظام ارجاع تنها به سطح یک محدود نمیشود و سطوح تخصصی، فوق تخصصی، توانبخشی و سایر خدمات نیز باید در این زنجیره دیده شوند.
تأمین منابع پایدار و پرداخت بهموقع، شرط موفقیت برنامه است
رئیسی تأکید کرد: اجرای موفق پزشک خانواده بدون تأمین منابع مالی پایدار امکانپذیر نیست و پرداخت بهموقع مطالبات ارائهدهندگان خدمت یکی از مهمترین عوامل موفقیت این برنامه محسوب میشود.
وی افزود: اگر پرداختها بهموقع انجام شود، رضایت پزشکان، کارکنان سلامت و مردم افزایش خواهد یافت و بسیاری از مشکلات نظام سلامت نیز برطرف میشود.
ساماندهی نظام سلامت با اجرای پزشک خانواده
به گزارش وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای پزشک خانواده موجب ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، تقویت نظام ارجاع و افزایش کارآمدی نظام سلامت است.
رئیسی در پایان با قدردانی از رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و تمامی دستاندرکاران اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: جامعه پزشکی ایران همواره در شرایط حساس کشور در کنار مردم بوده و امروز نیز با همراهی و همدلی میتوان این برنامه ملی را با موفقیت اجرا کرد.