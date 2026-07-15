درگیری خانوادگی به قتل ختم شد

وی بیان داشت: تیم‌های عملیاتی کلانتری بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد مقتوله بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: با توجه به حساسیت بالای موضوع با بهره‌گیری از توان عملیاتی تیم‌های اطلاعات و تجسس، پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم که همسر مقتوله بوده و دارای سابقه بیماری اعصاب و روان می‌باشد با استفاده از فنون اقناع‌سازی پلیس در کمتر از یک ساعت شناسایی و بازداشت گردید.

سرهنگ شکوهی راد با بیان اینکه علت و انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی بوده است؛ خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر قتل‌ها ناشی از نزاع‌ها و اختلافات می باشد قابل پیشگیری بوده وخانواده‌ها و بزرگان جامعه می بایست به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشند و می توان با بکارگیری اندکی سعه صدر و کنترل خشم از وقوع بسیاری از جنایات این چنین پیشگیری کرد.