به گزارش ایلنا، احمد صادقی با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز توسط یک مجموعه بزرگ اقتصادی در حریم جنوب غرب تهران، اظهار کرد: در مدت اخیر و همزمان با وقوع جنگ رمضان یکی از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور، ساخت‌وساز گسترده‌ای در حریم منطقه ۱۸ پایتخت انجام داد.

وی ادامه داد: با هوشمندی دادستان شهرقدس و علیرغم فشارهایی که به آنها وارد شده بود، روند ساخت و ساز متوقف و این مجموعه به طور کامل تخریب شد. با تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر حریم به وضعیت سابق خود بازگشته است.

به گزارش شهر، صادقی با بیان اینکه این مجموعه بزرگ با پشتوانه قوی نسبت به این موضوع اقدام کرده است، یادآور شد: کسی که از وضعیت جنگ سوء استفاده می‌کند، قطعاً و یقیناً در زمین آمریکا و اسرائیل بازی می‌کند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: هوشمندی، دقت نظر و اقدام قاطع دادستان قدس در این موضوع قابل تقدیر است؛ چراکه قطعاً پس از این نیز با فشارهایی روبه‌رو خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از حریم تهران تصریح کرد: رسانه‌ها باید این موضوع را به گوش مسئولان برسانند و آنها را نسبت به چنین ساخت و سازهای گسترده‌ای در حریم پایتخت حساس کنند.

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