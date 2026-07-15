به گزارش ایلنا، شینا انصاری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌سکوت نهادهای بین المللی محیط زیست در برابر این تجاوز آشکار حقوق بشری پذیرفته نیست.

شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، پاسگاه محیط‌بانی سیدجوذر در منطقه حفاظت‌شده طارم شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان هدف اصابت دو پرتابه قرار گرفت، در این حمله، ۲ فرزند پسر و عروس محیط‌بان جواد حسن‌زاده که در پاسگاه حضور داشتند، به شهادت رسیدند. محیط‌بان حسن‌زاده در زمان وقوع حادثه به دلیل حضور در مأموریت گشت و پایش منطقه، در سلامت کامل است.

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