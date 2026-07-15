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جنایت جنگی آمریکا به خانواده محیط‌زیست رسید

جنایت جنگی آمریکا به خانواده محیط‌زیست رسید
کد خبر : 1813610
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معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: ‌شهادت سه عضو خانواده همکار ⁧ محیط‌بان «جواد حسن‌زاده» در پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده طارم هرمزگان مصداق دیگری از جنایات محیط‌زیستی امریکا است.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‌سکوت نهادهای بین المللی محیط زیست در برابر این تجاوز آشکار حقوق بشری پذیرفته نیست.

جنایت جنگی آمریکا به خانواده محیط‌زیست رسید

شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵، پاسگاه محیط‌بانی سیدجوذر در منطقه حفاظت‌شده طارم شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان هدف اصابت دو پرتابه قرار گرفت، در این حمله، ۲ فرزند پسر و عروس محیط‌بان جواد حسن‌زاده که در پاسگاه حضور داشتند، به شهادت رسیدند. محیط‌بان حسن‌زاده در زمان وقوع حادثه به دلیل حضور در مأموریت گشت و پایش منطقه، در سلامت کامل است.

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