پایان ۴ روز دلهره؛ نوجوان گمشده پیدا شد

سرهنگ حدادی با بیان اینکه طبق اظهارات، این نوجوان از ۴ روز پیش از منزل خارج شده بود، به موضوع تأخیر در اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: متأسفانه خانواده این نوجوان با تأخیر زیاد موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند که این اقدام، روند پیگیری‌ها را با چالش مواجه کرد. با این وجود، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده با اقدامات فنی محل حضور وی را که در منزل یکی از دوستان خود بوده شناسایی کردند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع موضوعات انتظامی به پلیس تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم در صورت وقوع چنین حوادثی، به علت اهمیت زمان و پیگیری سرنخ ها بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند و از تعلل خودداری کنند.