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پایان ۴ روز دلهره؛ نوجوان گمشده پیدا شد

پایان ۴ روز دلهره؛ نوجوان گمشده پیدا شد
کد خبر : 1813607
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رئیس پلیس آگاهی استان گیلان از شناسایی و بازگشت نوجوان ۱۴ ساله‌ای خبر داد که چهار روز پس از خروج از منزل، توسط کارآگاهان پلیس پیدا شد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "علیرضا حدادی" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده مفقودی یک نوجوان ۱۴ ساله به پلیس آگاهی و با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را برای پیدا کردن او آغاز کردند.

سرهنگ حدادی با بیان اینکه طبق اظهارات، این نوجوان از ۴ روز پیش از منزل خارج شده بود، به موضوع تأخیر در اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: متأسفانه خانواده این نوجوان با تأخیر زیاد موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند که این اقدام، روند پیگیری‌ها را با چالش مواجه کرد. با این وجود، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده با اقدامات فنی محل حضور وی را که در منزل یکی از دوستان خود بوده شناسایی کردند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع موضوعات انتظامی به پلیس تصریح کرد: از شهروندان خواهشمندیم در صورت وقوع چنین حوادثی، به علت اهمیت زمان و پیگیری سرنخ ها بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند و از تعلل خودداری کنند.

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