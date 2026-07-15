احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است

پلیس فتا فراجا در تکمیل این هشدار سایبری تاکید دارد : در هنگام ثبت سفارش و یا فروش کالا که عمدتا مبالغ بصورت اینترنتی و غیر مستقیم از سوی خریداران بحساب فروشندگان واریز میگردد میبایست قبل از تحویل کالا و انجام معامله نسبت به احراز کامل هویت خریدار و یا تحویل گیرنده کالا از طریق رویت و ثبت مشخصات کارت ملی و تطبیق با شماره حساب واریز کننده وجه اقدام و از شتابزدگی در تحویل کالا و ارایه خدمات به سفارش دهندگان خودداری نمایند.

با توجه به بروز غفلت و سهل انگاری از سوی فروشندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات در فضای مجازی، ضمن پرهیز از شتابزدگی در انجام معاملات انلاین در صورت موجه با موارد مشابه و مشکوک و یا نیاز به دریافت خدمات راهنمایی و مشاوره تخصصی کارشناسان پلیس فتا، از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ اماده پاسخگویی می باشند.