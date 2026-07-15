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احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است

احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
کد خبر : 1813601
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در هنگام ثبت اگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات انلاین احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است.

به گزارش ایلنا،‌ پلیس فتا فراجا علام کرد: پولشویی مجرمان سایبری از طریق واریز وجوهات سرقتی مستقیم به حساب اگهی دهندگان ارائه کالا و خدمات در سایت های فروشگاهی واسط مانند دیوار و شیپور بمنظور کم رنگ کردن ردپای مجرمانه خود یکی از ترفندهای است که در ایام اخیر افزایش یافته و رعایت نکات امنیتی از سوی فروشندگان برابر قانون تجارت الکترونیک کالا و خدمات الزامی و ضروری میباشد.

پلیس فتا فراجا در تکمیل این هشدار سایبری تاکید دارد : در هنگام ثبت سفارش و یا  فروش کالا که عمدتا مبالغ بصورت اینترنتی و غیر مستقیم از سوی خریداران بحساب فروشندگان واریز میگردد میبایست قبل از تحویل کالا و انجام معامله نسبت به احراز کامل هویت خریدار و یا تحویل گیرنده کالا از طریق رویت و ثبت مشخصات کارت ملی و تطبیق با شماره حساب واریز کننده وجه اقدام و از شتابزدگی در تحویل کالا و ارایه خدمات به سفارش دهندگان خودداری نمایند.

با توجه به بروز غفلت و سهل انگاری از سوی فروشندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات در فضای مجازی، ضمن پرهیز از شتابزدگی در انجام معاملات انلاین در صورت موجه با موارد مشابه و مشکوک و یا نیاز به دریافت خدمات راهنمایی و مشاوره تخصصی کارشناسان پلیس فتا، از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ اماده پاسخگویی می باشند.

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