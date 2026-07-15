مرکز زبان دانشگاه امیرکبیر پیشرو در حوزه آموزش زبان فارسی

احمد پورقاسم افزود: به باور ما، پیشرو بودن در آموزش زبان فارسی صرفاً به معنای برگزاری کلاس‌های آموزشی نیست، بلکه نیازمند طراحی یک زیست‌بوم آموزشی هوشمند، منظم و قابل ارزیابی است.

وی افزود: در شرایطی که آموزش زبان فارسی به دانشجویان بین‌الملل با چالش‌هایی از جمله تعطیلی‌ها، وقفه‌های آموزشی و شرایط خاص کشور مواجه بوده است، مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تلاش کرده است حفظ و ارتقای کیفیت آموزش را در اولویت قرار دهد.

رئیس مرکز بین‌المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: این موضوع ابعاد مختلفی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به روش تدریس تخصصی زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، پایش مستمر فرایند یادگیری، توجه به نیازهای واقعی زبان‌آموزان بین‌الملل و استفاده از ظرفیت فناوری در آموزش اشاره کرد.

پورقاسم یادآورشد: همچنین با تأکید بر اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی گفت: ارتقای دانش و مهارت پرسنل آموزشی و اجرایی مرکز، یکی از اولویت‌های جدی ما بوده است. باور داریم کیفیت آموزش پایدار، بدون رشد علمی و حرفه‌ای همکاران مرکز محقق نمی‌شود؛ ازاین‌رو تلاش شده است هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، توان تخصصی نیروی انسانی نیز تقویت شود.