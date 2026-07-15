خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرز مهران نخستین انتخاب زائران برای سفر اربعین

مرز مهران نخستین انتخاب زائران برای سفر اربعین
کد خبر : 1813576
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ادامه روند نام‌نویسی متقاضیان سفر اربعین حسینی، شمار ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه «سماح» تا عصر سه شنبه ۲۳ تیرماه از مرز ۶۳۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش ایلنا از حج وزیارت، بر اساس آخرین آمار، استان‌های تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۵۸ درصد ثبت‌نام‌شدگان را آقایان و ۴۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

در میان مرزهای خروجی، مرز مهران با ۵۸ درصد همچنان نخستین انتخاب زائران است. پس از آن، شلمچه با ۲۴ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۵ درصد، مرز هوایی با ۲ درصد و باشماق و تمرچین در مجموع با یک درصد، به ترتیب بیشترین سهم انتخاب زائران را داشته‌اند.

از نظر ترکیب سنی نیز، ۴۷ درصد ثبت‌نام‌کنندگان در گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال قرار دارند. گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال با ۲۲ درصد، افراد ۶۰ سال و بالاتر با ۱۴ درصد، نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با ۹ درصد و کودکان زیر ۱۱ سال با ۸ درصد، دیگر ثبت‌نام‌کنندگان سامانه سماح را تشکیل می‌دهند.

سازمان حج و زیارت از متقاضیان سفر اربعین حسینی درخواست کرد با توجه به ضرورت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات، ثبت‌نام خود را در اولین فرصت از طریق سامانه samah.haj.ir انجام دهند تا علاوه بر بهره‌مندی از پوشش بیمه و خدمات پیش‌بینی‌شده، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای سفر و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر نیز فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل