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ترافیک سنگین در برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت

ترافیک سنگین در برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت
کد خبر : 1813574
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و برخی آزادراه‌های منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ شمال و سایر محورهای شمالی روان بوده و هیچ‌گونه مداخلات جوی در این مسیرها گزارش نشده است.

به گزارش ایلنا از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز، در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد خودروها در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده عوارضی تهران و همچنین در آزادراه قم ـ تهران، حدفاصل شکرآباد تا عوارضی تهران، با ترافیک سنگین همراه است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی خاطرنشان کرد: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، تردد ایمنی را تجربه کنند.

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