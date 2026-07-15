سازمان هواشناسی اعلام کرد:
دریای خزر طی سه روز آینده مواج است
سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، امروز آسمان بیشتر مناطق کشور صاف است؛ اما در ارتفاعات البرز مرکزی، در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
همچنین بارش پراکنده و وزش باد فردا برای شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز شرقی و شمال آذربایجان غربی و جمعه نیز در ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و جنوب سیستان و بلوچستان، پیش بینی شده است.
در سایر مناطق کشور، طی پنج روز آینده آسمان عمدتاً صاف خواهد بود.
همچنین در پنج روز آینده، شمال شرق و شرق کشور و تا روز جمعه جنوبغرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک را تجربه خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، دریای خزر و شرق دریای عمان نیز طی سه روز آینده مواج پیشبینی میشود.