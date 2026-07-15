«مصطفی آذرکیش» معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برخی انتقادها از نحوه برگزاری امتحانات نهایی و برخی کمبودها در حوزه‌های امتحانی گفت: بر اساس اطلاعی که دارم، خوشبختانه در سه امتحان اخیر خانواده‌ها و دستگاه اجرایی همکاری کردند و استانداران نیز همکاری خوبی داشتند.

وی افزود: حتی من شنیدم در جایی دانش‌آموزان برای امتحان دیر کرده بودند و می‌خواستند به یک مرجع مرکزی برسند، ولی زمان به تدریج در حال از دست رفتن بود. تا اینکه ماشین نیروی انتظامی یا ارتش به سرعت آمد و آنها را به موقع رساند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش تصریح کرد: می‌خواهم بگویم که همراهی همه با هم خوب بود و ما شاهد یک وفاق ملی خوبی در این بخش هستیم. قطعاً اگر نکاتی وجود داشته باشد که قابل پیگیری باشند مرکز ارزشیابی وزارتخانه در جریان خواهد بود و به آن رسیدگی می‌کند.

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