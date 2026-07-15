خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

واکنش به برخی انتقادها از نحوه برگزاری امتحانات نهایی/ دانش‌آموزان جامانده از امتحان با خودروهای ارتش و پلیس به موقع رسیدند

واکنش به برخی انتقادها از نحوه برگزاری امتحانات نهایی/ دانش‌آموزان جامانده از امتحان با خودروهای ارتش و پلیس به موقع رسیدند
کد خبر : 1813295
لینک کوتاه کپی شد.

معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش، به برخی انتقادها از نحوه برگزاری امتحانات نهایی و برخی کمبودها در حوزه‌های امتحانی واکنش نشان داد.

«مصطفی آذرکیش» معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص برخی انتقادها از نحوه برگزاری امتحانات نهایی و برخی کمبودها در حوزه‌های امتحانی گفت: بر اساس اطلاعی که دارم، خوشبختانه در سه امتحان اخیر خانواده‌ها و دستگاه اجرایی همکاری کردند و استانداران نیز همکاری خوبی داشتند.

وی افزود: حتی من شنیدم در جایی دانش‌آموزان برای امتحان دیر کرده بودند و می‌خواستند به یک مرجع مرکزی برسند، ولی زمان به تدریج در حال از دست رفتن بود. تا اینکه ماشین نیروی انتظامی یا ارتش به سرعت آمد و آنها را به موقع رساند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش تصریح کرد: می‌خواهم بگویم که همراهی همه با هم خوب بود و ما شاهد یک وفاق ملی خوبی در این بخش هستیم. قطعاً اگر نکاتی وجود داشته باشد که قابل پیگیری باشند مرکز ارزشیابی وزارتخانه در جریان خواهد بود و به آن رسیدگی می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل