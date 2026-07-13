تمهیدات اتوبوسرانی و متروی تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر شهید در مصلی

به گزارش ایلنا، هادی زند رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم مسافران در این روز، قطارهای فوق‌العاده در خطوط و ایستگاه‌های منتهی به مصلای امام خمینی(ره) پیش‌بینی شده است و در صورت نیاز، ناوگان عملیاتی با حداکثر ظرفیت اعزام خواهد شد. همچنین، اعزام قطارها متناسب با حجم لحظه‌ای تردد مسافران مدیریت می‌شود تا جابه‌جایی شهروندان با ایمنی، سرعت و سهولت انجام پذیرد.



وی در پایان بیان کرد: شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های فنی و عملیاتی، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا خدمات حمل‌ونقل ریلی را به بهترین شکل ممکن به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه نماید.



همچنین شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای از خدمات‌رسانی ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان گرامی جهت شرکت در مراسم بزرگداشت قائد شهید امّت که فردا ۲۳ تیر ماه در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود، خبر داد.



بر این اساس، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای رفاه حال شرکت کنندگان گرامی، ضمن تخصیص ناوگان مورد نیاز و تقویت خطوط عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم، در پایان مراسم نسبت به جابجایی شرکت کنندگان به میادین اصلی سطح شهر اقدام می‌کند.