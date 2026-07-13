تمهیدات ترافیکی آئین پاسداشت رهبر شهید در مصلی اعلام شد

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور از هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری این مراسم خبر داد و اعلام کرد: بدین منظور محدودیت‌های تردد در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود «مرحله اول» از سمت شرق خیابان قنبرزاده از سمت غرب خیابان پاکستان از سمت شمال بزرگراه شهید حکیم و از سمت جنوب خیابان شهید بهشتی می‌باشد.



وی افزود: مرحله دوم محدودیت تردد در مسیر شرق خیابان سهروردی از جنوب خیابان شهید مطهری از سمت غرب بزرگراه مدرس و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی می‌باشد همچنین مرحله سوم این محدودیت ها نیز از شرق خیابان شریعتی از جنوب خیابان شهید مطهری از سمت غرب خیابان ولیعصر (عج) و از شمال بزرگراه شهید سلیمانی اجرا می‌شود.



سردار موسوی پور در ادامه، محدودیت توقف را در خیابان‌ قنبرزاده مسیر شمال به جنوب از خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان شهید بهشتی از تقاطع قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان پاکستان از خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از پل بزرگراه مدرس تا خیابان شهید قنبرزاده در مسیر غرب به شرق اعلام کرد.



وی محل‌های پیش بینی شده جهت پارک اتوبوس را نیز در بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع جنوب» مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا پل سید خندان، بزرگراه شهید سلیمانی «ضلع شمالی» در مسیر شرق به غرب از پل سید خندان تا خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی حدفاصل شریعتی تا قنبرزاده «در هردو مسیر» خط ویژه و عادی، طول خیابان شهید مفتح شمالی به جنوب حدفاصل خیابان شهید بهشتی و خیابان شهید مطهری، خیابان شهید علی اکبری از خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی و خیابان شریعتی «ضلع غربی» حدفاصل خیابان شهید مطهری تا خیابان شهید بهشتی اعلام کرد.

انتهای پیام/