تأکید استاندار تهران بر پیشرفت مصوبات بخش آفتاب
استاندار تهران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات دور اول سفر شهرستانی به بخش آفتاب گفت: با وجود گذشت 14 ماه، میزان پیشرفت برخی طرحها متناسب با مشکلات و عقبماندگیهای این منطقه نیست و همه دستگاهها موظفاند با زمانبندی مشخص، برای ساماندهی وضع موجود، نوسازی بافتهای فرسوده و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز اقدام کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان در جلسه پیگیری مصوبات دور دوم سفر شهرستانی به بخش آفتاب که پس از بازدید میدانی از روستاهای خلازیر و مرتضیگرد برگزار شد، اظهار کرد: هماهنگی و اقدام مؤثر میان دستگاهها در این منطقه بسیار مهم است و با توجه به تراکم بالای جمعیت و کمبود جدی سرانههای عمومی، روند اجرای مصوبات باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان اینکه بخش آفتاب با جمعیتی معادل برخی شهرستانهای کشور، از کمبودهای انباشته در حوزههای آموزشی، بهداشتی، ورزشی، خدماتی و زیرساختی رنج میبرد، افزود: تمرکز دولت بر این منطقه با هدف جبران همین عقبماندگیهاست و پذیرفتنی نیست مصوبات بدون مسئول مشخص، زمانبندی روشن و قابلیت پیگیری باقی بمانند.
استاندار تهران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را مکلف کرد کمیتهای ویژه برای پیگیری مسائل بخش آفتاب تشکیل دهد و گفت: مشکلات این بخش باید بهصورت مستقل و خارج از روندهای زمانبر مربوط به کل شهر تهران پیگیری شود تا هر مصوبه در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
معتمدیان ساماندهی وضع موجود و جلوگیری از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز را دو مأموریت اصلی در بخش آفتاب دانست و تأکید کرد: تکرار اتفاقاتی که به شکلگیری سکونتگاههای متراکم و فاقد زیرساخت منجر شده، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و هر دستگاهی که در صیانت از حریم و مقابله با تخلفات ساختمانی کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.
رئیس شورای تأمین استان تهران از فرمانداری خواست گزارشی دقیق از وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه، برخوردهای انجامشده و عملکرد دستگاههای مسئول در صیانت از حریم ارائه کند و افزود: وظایف جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن، محیط زیست، بخشداری و سایر دستگاهها باید بهصورت شفاف تفکیک و عملکرد هر مجموعه ارزیابی شود.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی واحدهای مسکونی در خلازیر و مرتضیگرد گفت: سکونت مردم در بافتهای ریزدانه و ناپایدار، بهویژه در برابر حوادثی مانند زلزله، قابل قبول نیست و نوسازی، تجمیع پلاکها و ساخت مسکن ایمن باید در اولویت قرار گیرد.
معتمدیان بازگشایی و تعریض معابر را از مهمترین اولویتهای منطقه دانست و تصریح کرد: در بخشی از بافت فعلی، امکان تردد خودروهای آتشنشانی و آمبولانس وجود ندارد و در صورت وقوع حادثه، شرایط میتواند به یک بحران جدی تبدیل شود؛ ازاینرو تملک املاک، توافق با مالکان و آزادسازی مسیرهای امدادی باید با فوریت انجام شود.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری اراضی پیشبینیشده برای تأمین سرانههای عمومی شد و گفت: کاربری زمینهای مورد نیاز مدارس، مراکز بهداشت و درمان، فضاهای ورزشی و فضای سبز باید مشخص، زمین به دستگاه تخصصی تحویل و عملیات اجرایی پروژهها بدون وقفه آغاز شود.
استاندار تهران تأکید کرد: عقبماندگیهای بخش آفتاب نتیجه سالها بارگذاری جمعیتی بدون تأمین زیرساختهای لازم است، اما این سابقه نباید بهانهای برای توقف کار باشد؛ امروز همه دستگاهها مسئولاند با یک برنامه منسجم، وضعیت خلازیر، مرتضیگرد و دیگر روستاهای این بخش را سامان دهند.
معتمدیان در پایان گفت: ساماندهی بخش آفتاب میتواند به الگویی برای اصلاح وضعیت مناطق متراکم و کمبرخوردار تهران تبدیل شود و استانداری برای رفع موانع حقوقی، تأمین اعتبارات و تسریع در تصمیمگیریهای لازم، با تمام ظرفیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.