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پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد

پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
کد خبر : 1812261
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سخنگوی شهرداری تهران از ارسال لایحه ای به شورای شهر خبر داد که در صورت تصویب آن، روند فعلی در استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه تمدید خواهد شد.

به گزارش ایلنا، عبدالمطهر محمد خانی اعلام کرد که این لایحه روز سه شنبه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهد شد.

به گزارش شهر، به گفته محمدخانی هدف از تمدید مهلت استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه، آماده شدن لایحه اصلی و نهایی است که بر اساس آن استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی از طریق عضویت در باشگاه شهروندی به صورت رایگان و یا با تخفیف ویژه خواهد بود.

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