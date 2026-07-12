پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد

به گزارش شهر، به گفته محمدخانی هدف از تمدید مهلت استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد ماه، آماده شدن لایحه اصلی و نهایی است که بر اساس آن استفاده شهروندان از مترو و بی آر تی از طریق عضویت در باشگاه شهروندی به صورت رایگان و یا با تخفیف ویژه خواهد بود.