کشف دو دستگاه استارلینگ در منطقه ۲۲

به گزارش ایلنا، پلیس تهران از اجرای مجموعه‌ای از عملیات‌های اطلاعاتی و انتظامی خبر داد که در جریان آن، چندین باند سرقت و قاچاق متلاشی، ده‌ها متهم دستگیر و مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق، مواد مخدر و اموال مسروقه کشف شد.

در یکی از این پرونده‌ها، پلیس اطلاعات تهران بزرگ فردی را که در منطقه ۲۲ تهران اقدام به نگهداری و استفاده غیرمجاز از تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای استارلینگ کرده بود، شناسایی و دستگیر کرد. در این عملیات دو دستگاه استارلینگ کشف و ضبط شد و پلیس اعلام کرد بررسی‌های فنی ابعاد دیگری از فعالیت‌های متهم را آشکار کرده است.

پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات جداگانه موفق به دستگیری سارقان حرفه‌ای خودرو، موتورسیکلت، لوازم خودرو و کاتالیزور شدند. در یکی از این پرونده‌ها، یک واحد صافکاری در تهرانپارس به محلی برای اوراق خودروهای سرقتی تبدیل شده بود که از آن خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و حجم زیادی قطعات سرقتی کشف شد.

همچنین یک سارق حرفه‌ای لوازم خودرو که به ۵۰ فقره سرقت در غرب و جنوب‌غرب تهران اعتراف کرده بود، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های همجوار دستگیر شد. در پرونده‌ای دیگر نیز دو عضو باند سرقت کاتالیزور خودرو که اموال سرقتی را از طریق فضای مجازی به فروش می‌رساندند، به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

در ادامه عملیات‌های پلیس، دو پرونده مهم موبایل‌قاپی نیز به نتیجه رسید. دو سارق حرفه‌ای در جنوب تهران به ۵۰ فقره موبایل‌قاپی اعتراف کردند و تاکنون بیش از ۵۰ مالباخته آنان را شناسایی کرده‌اند.

همچنین سه عضو یک باند موبایل‌قاپی در مرکز تهران پس از تعقیب و گریز در خیابان فردوسی دستگیر شدند و چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی از آنان کشف شد.

پلیس در عملیات‌های جداگانه، چند سارق موتورسیکلت را در مناطق خاوران و جنوب تهران دستگیر کرد و موتورسیکلت‌های سرقتی و ادوات سرقت را کشف کرد. همچنین در مشیریه یک سارق و مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند و اموال سرقتی به مالباخته بازگردانده شد.

در پرونده‌ای دیگر نیز تعقیب و گریز بامدادی سارقان چرخ خودرو در بزرگراه آزادگان با شلیک پلیس به لاستیک خودرو پایان یافت و یکی از متهمان همراه با اموال سرقتی دستگیر شد.

در یکی از پرونده‌های قابل توجه، پلیس آگاهی اعلام کرد سارق یک منزل مسکونی، برادر مالباخته بوده است. متهم با تکثیر مخفیانه کلید منزل خواهر خود، اقدام به سرقت طلاجات، ارز و وجوه نقد کرده و انگیزه خود را تأمین هزینه اعتیاد عنوان کرده است. بخشی از اموال مسروقه نیز کشف و به صاحب آن بازگردانده شد.

پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ نیز از کشف انبار دپوی لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران خبر داد. در این عملیات، تعدادی ماشین لباسشویی و ظرفشویی خارجی فاقد اسناد قانونی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان توقیف و متهم پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ نیز از کشف یک تن و ۳۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان در عملیات‌های یک‌ماهه پلیس خبر داد. در این مدت هفت باند قاچاق مواد مخدر متلاشی، ۳۴ قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و هزاران معتاد متجاهر نیز از سطح پایتخت جمع‌آوری شدند.

پلیس تهران با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سارقان، قاچاقچیان و سایر مخلان امنیت، اعلام کرد برخورد با جرائم سازمان‌یافته و ارتقای امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت.