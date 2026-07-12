به گزارش ایلنا، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با عوامل اجرایی، میدان شهید فاطمی (جهاد) از ساعت ۱۹ تا ۲۴ امشب به منظور برگزاری تجمعات خیابانی و برپایی موکب به طور کامل مسدود خواهد شد.

این محدوده که یکی از گره‌های ترافیکی مهم مرکز تهران و متصل به خیابان‌های ولیعصر، کارگر و بلوار کشاورز است، طی ساعات مذکور میزبان حضور گسترده شهروندان بوده و مدیریت ویژه ترافیکی برای تأمین امنیت و روانسازی تردد در دستور کار قرار گرفته است.

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