میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود میشود
راهور تهران بزرگ از انسداد کامل میدان شهید فاطمی (جهاد) از ساعت ۱۹ تا ۲۴ امشب خبر داد و از رانندگان خواست با استفاده از مسیرهای جایگزین و همکاری با مأموران مستقر از بروز ترافیک سنگین در این محدوده جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، بر اساس هماهنگیهای انجام شده با عوامل اجرایی، میدان شهید فاطمی (جهاد) از ساعت ۱۹ تا ۲۴ امشب به منظور برگزاری تجمعات خیابانی و برپایی موکب به طور کامل مسدود خواهد شد.
این محدوده که یکی از گرههای ترافیکی مهم مرکز تهران و متصل به خیابانهای ولیعصر، کارگر و بلوار کشاورز است، طی ساعات مذکور میزبان حضور گسترده شهروندان بوده و مدیریت ویژه ترافیکی برای تأمین امنیت و روانسازی تردد در دستور کار قرار گرفته است.