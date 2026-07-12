تأکید بر توسعه زیرساختهای کوانتومی
در هشتمین نشست شورای راهبری کوانتوم بر توسعه زیرساختهای ملی، تقویت آموزش و پژوهش، ایجاد آزمایشگاههای مرجع، همافزایی میان دستگاههای اجرایی و تدوین برنامه اجرایی ملی این حوزه تأکید شد.
به گزارش ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، هشتمین نشست شورای راهبری کوانتوم با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، وحید جاننثاری، سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک و جمعی از نمایندگان دستگاههای عضو شورا برگزار شد.
در این نشست، آخرین اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فناوریهای کوانتومی، روند اجرای مصوبات پیشین، برنامههای آتی و ظرفیتهای همکاری میان دستگاههای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعضا درباره مهمترین الزامات توسعه این فناوری راهبردی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی میان تمامی دستگاههای مسئول در توسعه فناوری کوانتوم، اظهار کرد: توسعه این فناوری نیازمند انسجام، تقسیم کار ملی و بهرهگیری از ظرفیت همه نهادهای مرتبط است و شورای راهبری کوانتوم باید محور هماهنگی و همافزایی میان دستگاهها باشد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای ملی کوانتوم، بر ضرورت راهاندازی آزمایشگاههای ملی و مرجع، تکمیل زیرساختهای تحقیقاتی و ایجاد مراکز ارزیابی و استاندارد در این حوزه تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای استاندارد و در دسترس برای پژوهشگران، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، پیشنیاز شکلگیری زیستبوم قدرتمند فناوری کوانتوم در کشور است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اهمیت توسعه تجهیزات راهبردی در این حوزه، افزود: تلاش میکنیم با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، از موازیکاری جلوگیری و منابع موجود بهصورت هدفمند برای ایجاد زیرساختهای مشترک و ملی به کار گرفته شود تا همه بخشهای علمی، پژوهشی و فناور کشور بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
افشین، توسعه زیرساختهای مرتبط با فناوریهای کوانتومی را از اولویتهای معاونت علمی برشمرد و تصریح کرد: ایجاد آزمایشگاههای ارزیابی و استاندارد، توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی ملی و فراهمسازی امکان ارائه خدمات تخصصی به دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان، از برنامههای جدی معاونت علمی در این حوزه است.
وی با اشاره به اهمیت تربیت سرمایه انسانی متخصص در حوزه کوانتوم، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای کشور، محدود بودن نیروی انسانی متخصص در این حوزه است و برای رفع این مسئله باید از ظرفیت دانشگاهها، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران بهصورت هدفمند حمایت شود.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: توسعه آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، حمایت از برگزاری دروس تخصصی، تقویت دورههای آموزشی، تولید محتوای علمی و ایجاد مشوقهای لازم برای ورود دانشجویان و پژوهشگران به حوزه فناوریهای کوانتومی، از جمله برنامههایی است که توسط معاونت علمی و با همکاری وزارت علوم و سایر دستگاههای مرتبط دنبال میشود.
وی همچنین بر ضرورت گسترش بازار فناوریهای کوانتومی تأکید کرد و گفت: توسعه این فناوری در بخشهایی همچون ارتباطات، معدن، انرژی، صنعت، سلامت و سایر حوزههای راهبردی کشور در دست انجام است تا علاوه بر توسعه فناوری، بازار پایدار و انگیزه لازم برای فعالیت متخصصان نیز ایجاد شود.
افشین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارزیابی و استانداردسازی فناوریهای نوظهور تصریح کرد: وجود مراکز معتبر ارزیابی و استاندارد، از شکلگیری فناوریهای غیرواقعی و ادعاهای فاقد پشتوانه علمی جلوگیری کرده و مسیر توسعه محصولات دانشبنیان را هموار میکند.