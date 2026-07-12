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فرآورده‌های غذایی «فربد نگین آبادان» غیرمجاز هستند

فرآورده‌های غذایی «فربد نگین آبادان» غیرمجاز هستند
کد خبر : 1812172
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روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده‌های غذایی با نام تجاری «فربد نگین آبادان» را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی، غیرمجاز اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرآورده‌های پودر دارچین، فلفل قرمز، سماق، هل ساییده، هل دانه، گلپر، آویشن، فلفل سیاه، زردچوبه، بیکینگ پودر، جوش شیرین، پودر سیر، وانیل، پودر زنجبیل، ادویه کاری، چوب دارچین، خلال پسته، خلال بادام، نشاسته، آرد نخود، پودر کاکائو، آرد برنج و شوید خشک با نام تجاری «فربد نگین آبادان» به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی، غیرمجاز هستند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که اعلام اسامی این فرآورده‌ها با هدف صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز در سطح بازار انجام می‌شود.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده این محصولات در مراکز عرضه، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و مراجع نظارتی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای جمع‌آوری آنها انجام شود.

همچنین شماره تلفن ۶۶۴۶۲۰۲۶ روابط عمومی سازمان غذا و دارو برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره محل عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.

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