نیشابور در آستانه اجرای طرح پزشکی خانواده

وی افزود: در حوزه برون‌بخشی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای اداری شهرستان، فرمانداری، امام‌جمعه و نمایندگان مجلس، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته و با همکاری روابط‌عمومی نهادهای اجرایی، بنرها و استندهای حاوی اطلاعات (از طریق اسکن کد QR) در سطح شهر و بیمارستان‌ها توزیع شده است تا مردم به عنوان ذینفعان اصلی، آگاهی‌های لازم را کسب کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در خصوص آمادگی‌های فنی اظهار داشت: در حوزه سطح یک، نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی شده است. همچنین تیم‌های فناوری اطلاعات دانشگاه، زیرساخت‌های آی‌تی را برای اجرای این طرح آماده کرده‌اند.

وی در عین حال اذعان داشت: «اگرچه در مسیر اجرای پروژه‌ای به این عظمت، چالش‌های احتمالی اجتناب‌ناپذیر است، اما تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن نقص‌ها به کار گرفته‌ایم.»

دوست‌پرست با اشاره به لزوم حمایت‌های وزارتی تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اقتصادی دانشگاه‌ها، تأمین برخی زیرساخت‌ها نیازمند منابع مالی است که امیدواریم وزارت بهداشت در بحث تأمین اعتبارات، حمایت‌های لازم را از این پروژه عظیم به عمل آورد.

وی در خصوص خدمات سطح دو نیز گفت: در جلسات مستمر با سازمان‌های بیمه سلامت و تأمین اجتماعی و همچنین با برنامه‌ریزی برای درمانگاه‌ها و کلینیک‌های طرف قرارداد، چیدمان پزشکان در بیمارستان‌ها مشخص شده و این مراکز به عنوان خط دوم ارائه خدمات، آماده‌سازی شده‌اند.

به گزارش وبدا، دوست‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل فرایندهای لازم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان دانشگاه (به عنوان مبلغان اصلی این طرح)، نشست خبری ویژه‌ای با اصحاب رسانه برگزار خواهد شد تا جزئیات نهایی به اطلاع همشهریان برسد. هدف ما این است که از ابتدای مردادماه، با کمترین چالش ممکن، در خدمت مردم نیشابور برای اجرای موفق نظام ارجاع باشیم.