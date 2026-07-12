تمدید مهلت ارسال بستههای تربیت و یادگیری
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از تمدید مهلت ارسال بستههای تربیت و یادگیری خبر داد و گفت: فعالان، مؤلفان و متخصصان این حوزه میتوانند آثار خود را تا روز چهارشنبه ۳۱ تیر ارسال کنند.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شیخالاسلام با اشاره به اهمیت راهبردی طراحی و تدوین بستههای تربیت و یادگیری در نظام تعلیم و تربیت کشور، از تمدید مهلت ارسال آثار برای مشارکت فعالان، مؤلفان و متخصصان این حوزه تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
وی افزود: بستههای تربیت و یادگیری نهتنها ابزاری آموزشی، بلکه ترسیمکننده افقهای فکری و تربیتی برای کودکان است؛ نسلی که باید در مسیر شناخت هویت ایرانی-اسلامی و ارزشهای متعالی رشد یابد.
شیخالاسلام ادامه داد: در روزهایی که فضای میهن اسلامی با عطر ایثار و یاد و خاطره رهبر شهیدمان معطر است، جریان تعلیم و تربیت نیز در تکاپوی انتقال این ارزشها به نسلهای آینده، پویا و زنده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با توجه به استقبال ارزشمند جامعه تربیتی کشور و ضرورت بهرهمندی از فرصت حداکثری برای تدوین آثار فاخر در قالبهای سهگانه (کتاب کودک، راهنمای مربی و راهنمای والدین)، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار این فراخوان ملی را تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: بیتردید، همت فعالان این حوزه در این جهاد علمی و تربیتی مبتنی بر اهداف ۱۱گانه رشدی- تربیتی، سرمایهای ماندگار برای آینده نظام تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.