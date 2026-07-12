وی افزود: بسته‌های تربیت و یادگیری نه‌تنها ابزاری آموزشی، بلکه ترسیم‌کننده افق‌های فکری و تربیتی برای کودکان است؛ نسلی که باید در مسیر شناخت هویت ایرانی-اسلامی و ارزش‌های متعالی رشد یابد.

شیخ‌الاسلام ادامه داد: در روزهایی که فضای میهن اسلامی‌ با عطر ایثار و یاد و خاطره رهبر شهیدمان معطر است، جریان تعلیم و تربیت نیز در تکاپوی انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده، پویا و زنده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با توجه به استقبال ارزشمند جامعه تربیتی کشور و ضرورت بهره‌مندی از فرصت حداکثری برای تدوین آثار فاخر در قالب‌های سه‌گانه (کتاب کودک، راهنمای مربی و راهنمای والدین)، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار این فراخوان ملی را تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: بی‌تردید، همت فعالان این حوزه در این جهاد علمی و تربیتی مبتنی بر اهداف ۱۱گانه رشدی- تربیتی، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده نظام تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.