خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت ارسال بسته‌های تربیت و یادگیری

تمدید مهلت ارسال بسته‌های تربیت و یادگیری
کد خبر : 1812157
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از تمدید مهلت ارسال بسته‌های تربیت و یادگیری خبر داد و گفت: فعالان، مؤلفان و متخصصان این حوزه می‌توانند آثار خود را تا روز چهارشنبه ۳۱ تیر ارسال کنند.

به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شیخ‌الاسلام با اشاره به اهمیت راهبردی طراحی و تدوین بسته‌های تربیت و یادگیری در نظام تعلیم و تربیت کشور، از تمدید مهلت ارسال آثار برای مشارکت فعالان، مؤلفان و متخصصان این حوزه تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: بسته‌های تربیت و یادگیری نه‌تنها ابزاری آموزشی، بلکه ترسیم‌کننده افق‌های فکری و تربیتی برای کودکان است؛ نسلی که باید در مسیر شناخت هویت ایرانی-اسلامی و ارزش‌های متعالی رشد یابد.

شیخ‌الاسلام ادامه داد: در روزهایی که فضای میهن اسلامی‌ با عطر ایثار و یاد و خاطره رهبر شهیدمان معطر است، جریان تعلیم و تربیت نیز در تکاپوی انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده، پویا و زنده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: با توجه به استقبال ارزشمند جامعه تربیتی کشور و ضرورت بهره‌مندی از فرصت حداکثری برای تدوین آثار فاخر در قالب‌های سه‌گانه (کتاب کودک، راهنمای مربی و راهنمای والدین)، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تصمیم گرفت تا مهلت ارسال آثار این فراخوان ملی را تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید کند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: بی‌تردید، همت فعالان این حوزه در این جهاد علمی و تربیتی مبتنی بر اهداف ۱۱گانه رشدی- تربیتی، سرمایه‌ای ماندگار برای آینده نظام تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل