کاهش دمای هوای تهران طی امروز و فردا
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی امروز و فردا (۲۱ و ۲۲ تیر) کاهش دما و از سه شنبه (۲۳ تیر) دوباره افزایش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
از امشب تا سه شنبه شب (۲۱ تا ۲۳ تیر) بهویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مناطق مرکزی در بعضی ساعتها وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است.
طی امروز و فردا کاهش دما و از سه شنبه دوباره افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۲ تیر) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد در بعد از ظهر وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی سهشنبه ( ۲۳ تیر) صاف و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۳۰ و حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.