تأکید بر پیشگیری از ورود مواد مخدر به مسیر زائران اربعین

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار ایرج کاکاوند در نشست هماهنگی فرماندهان و مسئولان انتظامی و مرزبانی در مرز بین‌المللی مهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیر، از تلاش‌های فرمانده انتظامی استان ایلام، فرمانده مرزبانی استان و تمامی کارکنان انتظامی، مرزبانی و دستگاه‌های همکار در اجرای مأموریت‌های مختلف، به‌ویژه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه اربعین امسال و افزایش حساسیت مسئولان کشور عراق نسبت به جرائم مرتبط با مواد مخدر، ضروری است تمامی رده‌های انتظامی و مرزبانی با آمادگی کامل، هماهنگی مستمر و هوشیاری مضاعف، مأموریت خدمت‌رسانی به زائران را دنبال کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با اشاره به موفقیت مأموریت اربعین سال گذشته در مرز مهران، افزود: این موفقیت نتیجه همدلی، انسجام و همکاری نزدیک مجموعه انتظامی، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مسئول بود و استمرار این هم‌افزایی، زمینه‌ساز اجرای هرچه بهتر مأموریت بزرگ اربعین خواهد بود.

سردار کاکاوند با بیان اینکه قوانین کشور عراق در حوزه مواد مخدر بسیار سختگیرانه است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات زائران ناشی از همراه داشتن مواد مخدر یا داروهای دارای منشأ مواد مخدر است که با هوشیاری مأموران در مبادی خروجی می‌توان از بروز این مشکلات و گرفتار شدن زائران در آن سوی مرز جلوگیری کرد.

وی، اطلاع‌رسانی و اقدامات فرهنگی را مکمل اقدامات عملیاتی دانست و گفت: آگاه‌سازی زائران درباره ممنوعیت حمل مواد مخدر و برخی داروهای خاص باید با استفاده از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی انجام شود تا شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا همچنین بر تقویت تعاملات با مسئولان کشور عراق، اجرای دقیق تفاهم‌نامه‌های مشترک و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز تأکید کرد و افزود: آموزش مستمر نیروهای مرزبانی، استقرار مأموران مجرب در لایه‌های مختلف کنترل و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های همکار، نقش مؤثری در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر و تسهیل تردد ایمن زائران خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مأموران مستقر در گیت‌های کنترل مرزی باید با دقت، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری، افراد و وسایل همراه آنان را مورد بررسی قرار دهند تا از خروج هرگونه مواد مخدر و داروهای ممنوعه جلوگیری شده و زمینه برای برگزاری باشکوه، ایمن و بدون دغدغه مراسم اربعین حسینی فراهم شود.

سردار کاکاوند در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، مرزبانی و دستگاه‌های همکار، ابراز امیدواری کرد با استمرار هماهنگی‌ها، تشدید کنترل‌های مرزی و مشارکت همه بخش‌های مسئول، مأموریت اربعین امسال نیز با موفقیت کامل اجرا شده و زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) سفری ایمن، آرام و بدون مشکل را تجربه کنند.

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