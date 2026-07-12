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ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ آغاز شد

ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ آغاز شد
کد خبر : 1812031
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سازمان حج و زیارت در اطلاعیه‌ای فرایند ثبت نام در حج تمتع سال ۱۴۰۶ را اعلام کرد و بر همین اساس از ساعت ۱۰ امروز ۲۱ تیر ماه، با اعلام آمادگی «دارندگان قبوض حج تمتع»، مطابق اولویت‌های تعیین شده، ثبت نام آغاز شد.

به گزارش ایلنا، بر این اطلاعیه سازمان حج، از واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۶ دعوت می‌شود مطابق زمان‌بندی و مراحل اعلام‌شده، به‌صورت همزمان در سراسر کشور، از امروز یکشنبه ۲۱ تیر با مراجعه به سامانه «حج من» نسبت به ثبت و اعلام آمادگی خود برای تشرف به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.

اولویت‌ها براساس جدول زمانبندی

۱- افرادی که در کاروان‌های حج سال ۱۴۰۵ نام‌نویسی کرده، اما موفق به تشرف نشده‌اند از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۱،

۲ـ همۀ دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۷،

۳ـ دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰۴/۲۹،

۴ـ دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ از ساعت ۱۰ صبح ۱۴۰۵/۰٤/۳۱

در صورتی که هر یک از اولویت‌های اعلام‌شده در زمان مقرر نسبت به ثبت اعلام آمادگی اقدام نکنند، برای تکمیل ظرفیت‌های موجود، از متقاضیان اولویت‌های بعدی برای ادامه فرآیند دعوت خواهد شد.

با عنایت به وجود تعداد محدودی از متقاضیان حج تمتع سال ۱۳۹۹ که هزینه‌های مربوطه را در همان سال پرداخت کرده‌اند، اما تاکنون موفق به تشرف نشده و انصراف نیز نداده‌اند؛ این گروه نیازی به شرکت در مرحله اعلام آمادگی ندارند و همزمان با آغاز ثبت‌نام قطعی، در صورت تأیید استطاعت پزشکی، به‌صورت مستقیم امکان نام‌نویسی در کاروان‌ها را خواهند داشت.

مرحله و فرآیند مراجعه به پزشک معتمد

پس از ثبت اعلام آمادگی و تکمیل فرم خوداظهاری، مشخصات پزشک معتمد (پزشک مورد تأیید مرکز پزشکی حج و زیارت) به همراه فهرست مدارک و آزمایش‌های مورد نیاز، از طریق پیامک برای متقاضی ارسال خواهد شد.

گفتنی است متقاضیان می‌توانند برای اطلاع از دیگر جزئیات ثبت نام به اینجا مراجعه کنند.

انتهای پیام/
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