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شورای عالی آموزش و پرورش:

فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است

فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
کد خبر : 1811982
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شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد که فعالیت «هوم اسکول‌ها» - آموزش در خانه - غیر قانونی است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی(موسسات، مراکز، نهادها و...) که منجر به عدم ثبت نام و حضور دانش آموز در مدرسه شود، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین و مقررات، رفتار خواهد شد.

براساس این گزارش، در همین ماده قانونی تاکید شده که دانش آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق و آخرین کارنامه تحصیلی، مجاز خواهد بود.

بر اساس قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی، فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی مجاز نبوده و غیر قانونی است.

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