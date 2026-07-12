خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش‌وپرورش:

حضور مردم در بدرقه تاریخی رهبر شهید باید در کتاب‌های درسی ثبت شود

حضور مردم در بدرقه تاریخی رهبر شهید باید در کتاب‌های درسی ثبت شود
کد خبر : 1811971
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از حضور گسترده فرهنگیان و دانش‌آموزان در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور باید در حافظه تاریخی کشور و همچنین در کتاب‌های درسی ثبت و ضبط شود ضمن اینکه مستندی جامع از این رویداد تاریخی هم باید تهیه و برای آیندگان به یادگار بماند.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان که با حضور برخط مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها برگزار شد، از حضور میلیونی مردم در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید به عنوان یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران و تاریخ اسلام یاد کرد و افزود: این حضور باشکوه، جلوه‌ای از اقتدار نظام جمهوری اسلامی، عزت ملت ایران و محبوبیت رهبر شهید بود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی این رویداد تاریخی، خواستار مستندسازی کامل فعالیت‌های فرهنگیان، دانش‌آموزان و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها در این ایام شد و تصریح کرد: این حضور باید در حافظه تاریخی کشور و همچنین در کتاب‌های درسی منعکس شود و روابط عمومی وزارتخانه با همکاری استان‌ها، معاونت پرورشی و سایر بخش‌ها مستندی جامع از این رویداد تهیه کند.

وزیر آموزش وپرورش با قدردانی از برگزاری آیین بدرقه تیم‌های المپیادی، توسعه حوزه نخبگانی را یکی از مهم‌ترین بسترهای پیشرفت کشور دانست و با اشاره به حضور بیش از ۱۲۱ هزار داوطلب در المپیادهای علمی، تصویب ۱۱ رشته المپیادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب چهار مدال طلا و دو مدال نقره توسط تیم ایران در مسابقات بین‌المللی ریاضی چین، این موفقیت را دستاوردی تاریخی برای کشور عنوان کرد.

وی برگزاری آزمون‌های نهایی را مهم‌ترین مأموریت فعلی وزارتخانه دانست و گفت: نخستین آزمون نهایی دانش آموزان (مقاطع یازدهم ودوازدهم) امروز برگزار می‌شود و همه استان‌ها باید با حداکثر دقت و آمادگی کامل، از سلامت و امنیت برگزاری آزمون‌ها اطمینان حاصل کنند.

کاظمی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده برای تعویق آزمون‌های نهایی، تأکید کرد: برنامه امتحانات بر اساس زمان‌بندی دقیق تدوین شده و امکان جابه‌جایی بیشتر وجود ندارد زیرا باید فرآیند فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان، امتحانات تجدیدی، ثبت نمرات و آغاز سال تحصیلی جدید در موعد مقرر انجام شود.

وزیر آموزش‌وپرورش از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها خواست تا پیش از آغاز هر آزمون، اتاق وضعیت را با حضور مدیرکل، معاون آموزش متوسطه، مسئولان سنجش، حراست و بازرسی فعال نگه دارند و تا زمان اطمینان کامل از دریافت، تکثیر و توزیع صحیح سؤالات، هیچ جلسه دیگری برگزار نکنند.

کاظمی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره برگزاری آزمون‌ها، افزود: زمان برگزاری هر آزمون مشخص و برنامه‌ ریزی شده است و با رعایت کامل دستورالعمل‌های امنیتی، مدیریت ورود و خروج دانش‌آموزان و آزمون‌ها در فضایی ایمن برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل