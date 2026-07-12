مسیر جدید برای انتقال ریلی واگنهای مترو از چین به ایران
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران آخرین وضعیت انتقال قطارهای مترو از چین به ایران را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت فعلی تنگه هرمز، گفت: با توجه به شرایط موجود، مسیر جدیدی را پیگیری کردیم که بتوان قطارهای مترو را به صورت ریلی وارد کرد و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفت.
وی با بیان اینکه انتقال ریلی قطارها مسئلهای جدی است، یادآور شد: با این روش هم قطارهای مترو سریع تر وارد کشور و به تبع آن وارد ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت خواهد شد و هم میتوان ناامنیهای موجود در تنگه هرمز را دور زد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه موانعی در مسیر ورود واگنها از طریق ریلی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: راهکارهای دیگر نیز در حال پیگیری است که ببینیم چگونه میتوان واگنها را از مسیر ریلی وارد کرد.
به گزارش شهر، سروری در رابطه با انتقال واگنها با کشتی نیز گفت: چین قبل از جنگ با انتقال از مسیر دریا موافقت کرد و حتی واگنها بارگیری و کشتی نیز روشن شد اما به دلیل شرایط موجود در تنگه هرمز انتقال متوقف شد.