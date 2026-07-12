خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسیر جدید برای انتقال ریلی واگن‌های مترو از چین به ایران

مسیر جدید برای انتقال ریلی واگن‌های مترو از چین به ایران
کد خبر : 1811965
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران آخرین وضعیت انتقال قطارهای مترو از چین به ایران را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضعیت فعلی تنگه هرمز، گفت: با توجه به شرایط موجود، مسیر جدیدی را پیگیری کردیم که بتوان قطارهای مترو را به صورت ریلی وارد کرد و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه انتقال ریلی قطارها مسئله‌ای جدی است، یادآور شد: با این روش هم قطارهای مترو سریع تر وارد کشور و به تبع آن وارد ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت خواهد شد و هم می‌توان ناامنی‌های موجود در تنگه هرمز را دور زد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه موانعی در مسیر ورود واگن‌ها از طریق ریلی وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: راهکارهای دیگر نیز در حال پیگیری است که ببینیم چگونه می‌توان واگن‌ها را از مسیر ریلی وارد کرد.

به گزارش شهر، سروری در رابطه با انتقال واگن‌ها با کشتی نیز گفت: چین قبل از جنگ با انتقال از مسیر دریا موافقت کرد و حتی واگن‌ها بارگیری و کشتی نیز روشن شد اما به دلیل شرایط موجود در تنگه هرمز انتقال متوقف شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل