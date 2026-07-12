خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور تا پنج روز آینده

پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور تا پنج روز آینده
کد خبر : 1811959
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در سطح کشور جوی پایدار همراه با تداوم هوای گرم پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، بعد از ظهر یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

از یکشنبه تا سه شنبه برخی نقاط در مرکز دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.

سه شنبه علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور نیز وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، از بعدازظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل