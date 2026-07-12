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مشمولان متولد ۱۳۸۷ برای سفر اربعین نیاز به وثیقه ندارند

مشمولان متولد ۱۳۸۷ برای سفر اربعین نیاز به وثیقه ندارند
کد خبر : 1811955
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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: مشمولان متولد ۱۳۸۷ برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امید نودهی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مشمولانی که متولد سال ۱۳۸۷ هستند و امسال مشمول خدمت شده‌اند، برای سفر اربعین نیازی به تودیع وثیقه ندارند.

وی افزود: این افراد می‌توانند در صورت نداشتن گذرنامه، درخواست صدور گذرنامه بدهند و اگر گذرنامه زیارتی معتبر از سال‌های گذشته دارند، با همان گذرنامه از کشور خارج شوند.

نودهی ادامه داد: البته مشمولان غایب ابتدا باید وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را تعیین تکلیف کنند و پس از اعلام نظر سازمان وظیفه عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان خروج از کشور برای آنان فراهم خواهد شد.

نودهی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط خروج نوزادان از کشور گفت: هر فردی که قصد خروج از کشور را داشته باشد، بدون استثنا باید گذرنامه معتبر در اختیار داشته باشد؛ بنابراین نوزادان نیز برای سفر به عراق نیازمند گذرنامه هستند و بدون این سند امکان خروج از کشور و ورود به کشور مقصد را نخواهند داشت.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: حدود ۹۰ درصد از هموطنانی که سال گذشته درخواست گذرنامه زیارتی خود را به صورت غیرحضوری ثبت کردند، از سایر افرادی که هنوز از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند نیز می‌خواهیم درخواست‌های خود را از همین طریق ثبت کنند.

وی افزود: البته اگر به هر دلیلی امکان ثبت غیرحضوری برای افراد فراهم نباشد، همکاران ما در تمامی ادارات پلیس مهاجرت و گذرنامه سراسر کشور آماده ارائه خدمات حضوری هستند.

نودهی با تأکید بر لزوم بررسی اعتبار، سلامت گذرنامه و وضعیت مجوز خروج پیش از سفر تصریح کرد: امیدواریم زائران پیش از حرکت این موارد را بررسی کنند تا در مرز‌ها با مشکلی مواجه نشوند و پلیس نیز بتواند خدمات شایسته‌ای را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهد.

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