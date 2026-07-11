پیام تقدیر رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی از مجموعه کادر سلامت کشور

به گزارش ایلنا، پیام تقدیر رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آیین باشکوه تشییع و بدرقه رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و حضور آگاهانه میلیون‌ها انسان قدرشناس بود؛ حضوری تاریخی که در آن، سراسر کشور و به‌ویژه شهرهای تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف، میزبان جمعیتی عظیم از دلدادگان آن رهبر بزرگ بودند تا در یکی از باشکوه‌ترین و پرجمعیت ترین اجتماعات انسانی معاصر، با شخصیتی وداع کنند که همه عمر پربرکت خویش را وقف عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی ملت و میهن اسلامی کرد.

در این رویداد عظیم و ماندگار، خانواده بزرگ نظام سلامت کشور بار دیگر با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای، روحیه ایثار و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه، رسالت انسانی و ملی خود را به شایسته‌ترین شکل به انجام رساند. حضور گسترده و منظم پزشکان، پرستاران، کارکنان اورژانس، نیروهای امدادی، کارشناسان بهداشت، داوطلبان هلال احمرو سایر اعضای کادر سلامت در مواکب، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌های سیار، پایگاه‌های امدادی و در سراسر مسیرهای برگزاری مراسم، علی‌رغم گرمای شدید، ازدحام کم‌سابقه و دشواری‌های فراوان، موجب شد خدمات درمانی و بهداشتی با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه شود.

ثبت عملکردی موفق و مدیریت علمی این اجتماع چند ده میلیونی، به‌گونه‌ای که خوشبختانه هیچ مورد فوت ناشی از مراسم درمانی گزارش نشد، و کمترین حادثه بهداشتی درمانی رخ دادپس از عنایات و الطاف الهی، گواهی روشن بر توانمندی، انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی مدیران، متخصصان و تمامی ارکان نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است؛ افتخاری که شایسته تقدیر و ثبت در کارنامه پرافتخار جامعه سلامت کشور خواهد بود.

اینجانب، به نمایندگی از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان، به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، بهداری نیروهای مسلح، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور، مراکز درمانی، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت و همه پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کارکنان و فعالان خدوم عرصه سلامت که با ایثار، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی در این مأموریت ملی حضور یافتند، اعلام می‌دارم.

همچنین، وظیفه خود می‌دانم از خدمات ارزشمند و همکاری صمیمانه مجموعه بهداشت و درمان جمهوری عراق، جامعه پزشکی آن کشور، مسئولان، مدیران، کادر درمان، نیروهای امدادی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم در شهرهای مقدس کربلا و نجف که با نهایت اخلاص، مهمان‌نوازی و شایستگی در خدمت زائران و عزاداران بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

امید است این جلوه درخشان از همدلی، همبستگی و خدمت صادقانه، سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و استمرار خدمت خالصانه به مردم شریف ایران و جهان اسلام باشد.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و پاداش الهی برای همه خدمتگزاران عرصه سلامت و امداد مسئلت دارم.

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