خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تقدیر رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی از مجموعه کادر سلامت کشور

پیام تقدیر رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی از مجموعه کادر سلامت کشور
کد خبر : 1811715
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از مجموعه کادر سلامت کشور در پی خدمات شایسته به شرکت‌کنندگان در آیین باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، پیام تقدیر  رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح  زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آیین باشکوه تشییع و بدرقه رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و حضور آگاهانه میلیون‌ها انسان قدرشناس بود؛ حضوری تاریخی که در آن، سراسر کشور و به‌ویژه شهرهای تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف، میزبان جمعیتی عظیم از دلدادگان آن رهبر بزرگ بودند تا در یکی از باشکوه‌ترین  و پرجمعیت ترین اجتماعات انسانی معاصر، با شخصیتی وداع کنند که همه عمر پربرکت خویش را وقف عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی ملت و میهن اسلامی کرد.

در این رویداد عظیم و ماندگار، خانواده بزرگ نظام سلامت کشور بار دیگر با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای، روحیه ایثار و مشارکت آگاهانه و داوطلبانه، رسالت انسانی و ملی خود را به شایسته‌ترین شکل به انجام رساند. حضور گسترده و منظم پزشکان، پرستاران، کارکنان اورژانس، نیروهای امدادی، کارشناسان بهداشت، داوطلبان هلال احمرو سایر اعضای کادر سلامت در مواکب، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌های سیار، پایگاه‌های امدادی و در سراسر مسیرهای برگزاری مراسم، علی‌رغم گرمای شدید، ازدحام کم‌سابقه و دشواری‌های فراوان، موجب شد خدمات درمانی و بهداشتی با بالاترین سطح آمادگی و کیفیت به زائران و شرکت‌کنندگان ارائه شود.

ثبت عملکردی موفق و مدیریت علمی این اجتماع  چند ده میلیونی، به‌گونه‌ای که خوشبختانه هیچ مورد فوت ناشی از مراسم درمانی گزارش نشد، و کمترین حادثه بهداشتی درمانی  رخ دادپس از عنایات و الطاف الهی، گواهی روشن بر توانمندی، انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی مدیران، متخصصان و تمامی ارکان نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران است؛ افتخاری که شایسته تقدیر و ثبت در کارنامه پرافتخار جامعه سلامت کشور خواهد بود.

اینجانب، به نمایندگی از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌های خدمت‌رسان، به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، بهداری نیروهای مسلح، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان‌های نظام پزشکی سراسر کشور، مراکز درمانی، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت و همه پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، کارکنان و فعالان خدوم عرصه سلامت که با ایثار، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی در این مأموریت ملی حضور یافتند، اعلام می‌دارم.

همچنین، وظیفه خود می‌دانم از خدمات ارزشمند و همکاری صمیمانه مجموعه بهداشت و درمان جمهوری عراق، جامعه پزشکی آن کشور، مسئولان، مدیران، کادر درمان، نیروهای امدادی و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم در شهرهای مقدس کربلا و نجف که با نهایت اخلاص، مهمان‌نوازی و شایستگی در خدمت زائران و عزاداران بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

امید است این جلوه درخشان از همدلی، همبستگی و خدمت صادقانه، سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و استمرار خدمت خالصانه به مردم شریف ایران و جهان اسلام باشد.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و پاداش الهی برای همه خدمتگزاران عرصه سلامت و امداد مسئلت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل