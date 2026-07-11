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مستمری تیرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

مستمری تیرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
کد خبر : 1811692
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مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به افراد تحت پوشش واریز شد.

به گزارش ایلنا از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر سال ۱۴۰۵ به‌طور مستقیم به حساب ذی‌نفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی‌نفعان واریز شد.

مجموع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیرماه ۱۴۰۵، مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.

مستمری تیر ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بود که به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و از طریق آن نهاد به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال است که به‌طور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

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