مستمری تیرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به سال جاری بهطور مستقیم به حساب ذینفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به افراد تحت پوشش واریز شد.
به گزارش ایلنا از سازمان هدفمندسازی یارانهها، مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیر سال ۱۴۰۵ بهطور مستقیم به حساب ذینفعان نهایی و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذینفعان واریز شد.
مجموع مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به تیرماه ۱۴۰۵، مبلغ ۱۲۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.
مستمری تیر ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۸۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بود که به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و از طریق آن نهاد به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد. همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال است که بهطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.