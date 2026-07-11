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جان‌باختن ۷۸۶ نفر در تصادفات تهران

جان‌باختن ۷۸۶ نفر در تصادفات تهران
کد خبر : 1811674
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جدیدترین آمارهای ترافیکی پایتخت از ثبت بیش از ۴ میلیون فقره اعمال قانون برای تخلفات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۴ و جان‌باختن ۷۸۶ نفر در تصادفات فوتی تهران خبر می‌دهد.

به گزارش ایلنا، آمار منتشرشده از وضعیت اجرای قانون تخلفات موتورسیکلت و تصادفات فوتی در پایتخت، ابعاد مختلف وضعیت تردد موتورسواران در تهران را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴ میلیون فقره اعمال قانون برای تخلفات موتورسواران ثبت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز این رقم از ۵۰۰ هزار فقره گذشته است.

در بخش تردد غیرمجاز در خطوط ویژه، طی سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۸۰ هزار فقره تخلف ثبت شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۴۶ هزار فقره اعمال قانون صورت گرفته است.

در بخش تردد غیرمجاز موتورسیکلت در تونل‌ها نیز گزارشات، بیش از ۲۱ هزار فقره تخلف در سال ۱۴۰۴ و بیش از ۴ هزار فقره از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را نشان می‌دهد.

در میان تخلفات ثبت‌شده، استفاده نکردن از کلاه ایمنی با بیش از ۲ میلیون فقره در سال ۱۴۰۴ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از ۲۸۵ هزار فقره اعمال قانون در این بخش انجام شده است.

همچنین در حوزه تخلفات پلاک، سال گذشته بیش از ۲۶۹ هزار فقره و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۱ هزار فقره اعمال قانون ثبت شده است.

آمار عبور از چراغ قرمز نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۸ هزار فقره و از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۱۶ هزار فقره تخلف توسط پلیس ثبت و اعمال قانون شده است.

در بخش دیگری از آمار منتشرشده، وضعیت تصادفات فوتی در پایتخت مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۷۸۶ نفر در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان انتشار این آمار نیز شمار جان‌باختگان تصادفات فوتی به ۱۲۳ نفر رسیده است.

بررسی سهم موتورسواران از تلفات رانندگی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴، ۳۴۸ نفر از جان‌باختگان تصادفات، موتورسوار بوده‌اند که ۴۴ درصد از کل قربانیان تصادفات فوتی را تشکیل می‌دهد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز ۵۴ نفر از جان‌باختگان، موتورسوار بوده‌اند که این گروه همچنان ۴۴ درصد از مجموع فوتی‌های تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد ۵۰ درصد از تصادفات فوتی موتورسواران در بزرگراه‌ها و ۴۳ درصد در خیابان‌های اصلی رخ داده که بیانگر تمرکز بالای حوادث مرگبار در معابر شریانی پایتخت است.

از نظر زمان وقوع تصادفات نیز بیشترین فراوانی به بازه‌های ساعت ۸ تا ۱۲ و ۲۰ تا ۲۴ اختصاص دارد که هر یک ۲۲ درصد از تصادفات فوتی موتورسواران را شامل می‌شوند.

به گزارش شهر، بررسی میانگین سنی جان‌باختگان نیز نشان می‌دهد ۲۴ درصد از قربانیان تصادفات فوتی موتورسواران در گروه سنی ۳۵ تا ۴۵ سال قرار داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که در کنار تداوم برخورد با تخلفات موتورسواران، استفاده نکردن از کلاه ایمنی همچنان مهم‌ترین تخلف ثبت‌ شده و موتورسواران نیز با اختصاص ۴۴ درصد از کل جان‌باختگان تصادفات، همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های کاربران ترافیک در پایتخت به شمار می‌روند.

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