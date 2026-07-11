اعمال قانون ۵۰۰ هزار موتورسوار از ابتدای امسال

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: پارسال بیش از ۴ میلیون تخلفات موتورسیکلت در تهران ثبت شده و از ابتدای امسال تاکنون نیز بیش از ۵۰۰ هزار فقره اعمال قانون صورت گرفته است.

وی افزود: بزرگراه‌ها با ۵۰ درصد رکورددار بیشترین محل وقوع تصادفات موتورسواران هستند و پس از آن خیابان‌های اصلی با ۴۳ درصد قرار دارند. ساعت ۸ تا ۱۲ و ۲۰ تا ۲۴ با فراوانی ۲۲ درصد بیشترین زمان وقوع تصادفات موتورسواران را به خود اختصاص می‌دهند.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ: تردد در خطوط ویژه بیش از ۴۶ هزار فقره، تردد در داخل تونل‌ها با ۴ هزار فقره، تخلفات عبور از چراغ قرمز ۱۶ هزار فقره، تخلفات کلاه ایمنی بیش از ۲۸۵ هزار فقره و تخلفات پلاک با ۴۱ هزار فقره از جمله مهمترین تخلفات موتورسیکلت سواران امسال بوده است.

سرهنگ کشیر درباره آمار تصادفات فوتی از ابتدای سال تاکنون در پایتخت گفت: که در این مدت ۱۲۳ نفر در تصادفات رانندگی جان باخته‌اند که ۵۴ نفر از آنان موتورسوار بوده‌اند.

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