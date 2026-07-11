ضربه سلاح سرد به گردن مقتول در حالی که خواب بود
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: قاتلی که میدان میوه و تره بار مرتکب قتل شده بود، ساعاتی پس از جنایت دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۴:۳۰ بامداد ۱۳ تیرماه، در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در میدان اصلی میوه و ترهبار در محدوده کلانتری ۱۵۲ خانیآباد نو، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل، تیم بررسی صحنه جرم و عوامل پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه، جسد مردی ۲۸ ساله با دو جراحت در ناحیه گردن کشف و با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات پلیسی نشان داد مقتول با فردی ۲۹ ساله به نام «احمدشاه» اختلاف داشته و متهم پس از تحت نظر قرار دادن وی، هنگام خواب در کنار یک دستگاه وانت نیسان، با سلاح سرد به گردنش ضربه زده و متواری شده است.
وی گفت: کارآگاهان با شناسایی هویت و مخفیگاه متهم، او را در عملیاتی مشترک با مأموران کلانتری دستگیر کردند.
سرهنگ نثاری افزود: متهم در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و مدعی شد مقتول برای همسرش که در افغانستان حضور دارد، مزاحمت تلفنی ایجاد میکرده است.
وی ادامه داد: متهم با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمد در اختیار پلیس قرار دارد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده ادامه دارد.