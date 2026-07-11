حمله خرس سیاه به یک دامدار
یک مرد عشایر در محدوده پناهگاه حیاتوحش زریاب شهرستان جیرفت، در پی برخورد تصادفی با یک قلاده خرس سیاه آسیایی، از ناحیه سر و صورت دچار جراحات شدید و با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جیرفت، در خصوص این حادثه گفت: فرد مصدوم که از دامداران منطقه زریاب است، دیروز هنگام تردد در خارج از محدوده آبادی، به طور ناگهانی با یک قلاده خرس سیاه آسیایی مواجه شده است.
عیسی عارفیکیا افزود: این حیوان به دلیل احساس خطر و از روی غریزه دفاعی در مواجهه با فرد، به وی حملهور شده که متأسفانه منجر به جراحت شدید در ناحیه سر و صورت این دامدار شده است.
وی با اشاره به اقدامات امدادی، گفت: پس از وقوع حادثه، اهالی منطقه با خودروهای محلی مصدوم را به منطقه سربیژن رسانده و بلافاصله با اعزام بالگرد اورژانس هوایی، وی جهت طی مراحل درمانی تخصصی به بیمارستان جیرفت منتقل شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جیرفت همچنین در خصوص پیگیریهای قانونی و جبران خسارت مصدوم افزود: اقدامات قانونی لازم برای تشکیل پرونده خسارت وارده آغاز شده و با توجه به بررسیها، امکان پرداخت دیه از سوی مراجع ذیصلاح محرز است که این روند پس از تکمیل تشریفات اداری طی خواهد شد.
عیسی عارفیکیا در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظتی این گونه، یادآور شد که خرس سیاه آسیایی از گونههای نادر و در خطر انقراض در جنوب کرمان است و از ساکنان منطقه خواست تا در زمان تردد در زیستگاهها، نکات ایمنی را رعایت کرده و از مواجهه مستقیم با این جانور پرهیز کنند.