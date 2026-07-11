متعهدان خدمت آموزشوپرورش باید دوره آموزش رزم را بگذرانند
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از متعهدان خدمت آموزشوپرورش خواست پیش از آغاز تعهد خدمت، درخواست خود برای گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی را از طریق دفاتر پلیس+۱۰ ثبت کنند.
به گزارش ایلنا، حسین زاهدی اظهار کرد: متعهدین خدمت آموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود، نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت وطی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.
وی گفت: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکارگیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره های آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش سپاه اقدام کند.
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تاکید بر این مطلب که متعهدین خدمت آموزش و پرورش که شروع تعهد آنان بعداز سال ۹۳ است،میبایست نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند، افزود: متعهدینی که دارای سابقه خدمتی قبلی به میزان پایان دوره آموزش رزم مقدماتی و یا دوره تکمیلی بسیج( کفایت ازآموزش) هستند، میبایست پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی از طریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی تا جهت درخواست کارت پایان خدمت آنان اقدام شود.
وی تاکید کرد: متولی اصلی تعیین تکلیف و هماهنگی اجرای تعهد و دوره آموزش این متعهدین با وزارت آموزش وپرورش است لذا هرگونه پیگیری در این خصوص می بایست ازآن طریق مطالبه شود.