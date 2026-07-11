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متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش باید دوره آموزش رزم را بگذرانند

متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش باید دوره آموزش رزم را بگذرانند
کد خبر : 1811626
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جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از متعهدان خدمت آموزش‌وپرورش خواست پیش از آغاز تعهد خدمت، درخواست خود برای گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی را از طریق دفاتر پلیس+۱۰ ثبت کنند.

به گزارش ایلنا، حسین زاهدی اظهار کرد: متعهدین خدمت آموزش و پرورش می بایست قبل از شروع تعهد خود، نسبت به ثبت درخواست متعهدین خدمت وطی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

وی گفت: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از بکارگیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره های آموزشی رزم مقدماتی در مراکز آموزش سپاه اقدام کند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تاکید بر این مطلب که متعهدین خدمت آموزش و پرورش که شروع تعهد آنان بعداز سال ۹۳ است،می‌بایست نسبت به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی اقدام کنند، افزود: متعهدینی که دارای سابقه خدمتی قبلی به میزان پایان دوره آموزش رزم مقدماتی و یا دوره تکمیلی بسیج( کفایت ازآموزش) هستند، می‌بایست پس از ثبت درخواست در سامانه وظیفه عمومی از طریق آموزش و پرورش به سپاه معرفی تا جهت درخواست کارت پایان خدمت آنان اقدام شود.

وی تاکید کرد: متولی اصلی تعیین تکلیف و هماهنگی اجرای تعهد و دوره آموزش این متعهدین با وزارت آموزش وپرورش است لذا هرگونه پیگیری در این خصوص می بایست ازآن طریق مطالبه شود.

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