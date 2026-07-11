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۲ رشته جدید در شاخه کاردانش مدارس اضافه شد

۲ رشته جدید در شاخه کاردانش مدارس اضافه شد
کد خبر : 1811618
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سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد که با تصویب شورای‌ عالی آموزش و پرورش، ۲ رشته جدید «الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی» و «حمل‌ونقل ریلی؛ بهره‌بردار قطار و ایستگاه» به شاخه کاردانش افزوده شد.

به گزارش ایلنا از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای روز بازار کار، ۲ رشته جدید شاخه کاردانش در دویست‌ و بیست‌ و ششمین جلسه کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش به تصویب رسید و پس از تأیید شورای‌عالی آموزش و پرورش، برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ابلاغ شد.

این دو رشته با عناوین «الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی» و «حمل‌ونقل ریلی؛ بهره‌بردار قطار و ایستگاه» با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطوح دو و سه چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی طراحی شده‌اند و پاسخگوی بخشی از نیازهای تخصصی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور خواهند بود.

طراحی و تدوین این رشته‌ها در چارچوب برنامه بازنگری، طراحی و توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و با مشارکت گسترده مؤسسان حرفه شامل دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرک‌های صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل، اتحادیه‌های حرفه‌ای اصناف، بنگاه‌های اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و به‌طور ویژه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

در این فرآیند، نیازسنجی بازار کار، استانداردهای آموزشی، استانداردهای ارزشیابی حرفه و الزامات فناوری‌های نوین مورد توجه قرار گرفته تا برنامه‌های درسی منطبق بر نیازهای واقعی محیط کار تدوین شود.

رشته «الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی»

رشته «الکترونیک، ارتباطات و علائم الکتریکی» با هدف تربیت تکنسین‌های ماهر در حوزه سامانه‌های الکترونیکی، مخابراتی و علائم ریلی طراحی شده است. هنرجویان این رشته مهارت‌هایی نظیر نصب، راه‌اندازی، نگهداری، عیب‌یابی و تعمیر تجهیزات الکترونیکی و سامانه‌های علائم و ارتباطات ریلی، کار با تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل، رعایت الزامات ایمنی و مستندسازی فعالیت‌های فنی را فرا خواهند گرفت.

رشته «حمل‌ونقل ریلی؛ بهره‌بردار قطار و ایستگاه»

همچنین رشته «حمل‌ونقل ریلی؛ بهره‌بردار قطار و ایستگاه» با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور، هنرجویان را برای انجام فعالیت‌های بهره‌برداری از قطار و ایستگاه آماده می‌کند. مدیریت عملیات ایستگاهی، کنترل تردد قطارها، اجرای مقررات بهره‌برداری، برقراری ارتباطات عملیاتی، مدیریت شرایط اضطراری، ارائه خدمات به مسافران و رعایت استانداردهای ایمنی و انضباط حرفه‌ای از مهم‌ترین شایستگی‌های این رشته به شمار می‌رود.

توسعه رشته‌های مهارتی بر پایه نیازهای واقعی بازار کار

حسن آقابابایی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، با اشاره به تصویب این دو رشته اظهار کرد: توسعه رشته‌های مهارتی بر پایه نیازهای واقعی بازار کار، از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در اجرای بند «ث» ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. طراحی و بازنگری رشته‌ها با مشارکت فعال مؤسسان حرفه، دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان، صاحبان صنایع و خبرگان آموزشی انجام می‌شود تا شایستگی‌های مورد نیاز محیط واقعی کار در برنامه‌های درسی منعکس شود.

وی افزود: تصویب این دو رشته، گام دیگری در همسوسازی آموزش‌های مهارتی با نیازهای صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور است و اجرای آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای بهره‌وری و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان ایفا کند.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی آموزش و پرورش، این دو رشته از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در هنرستان‌های واجد شرایط کشور اجرا خواهد شد و تأمین فضاهای آموزشی، تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز، بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است.

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