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نقشه گردشگری چهار زبانه تهران آماده شد

نقشه گردشگری چهار زبانه تهران آماده شد
کد خبر : 1811486
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رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به چاپ حدود پنج هزار نسخه از نقشه گردشگری چهارزبانه تهران، گفت: این نقشه‌ها در مراکز پرتردد گردشگران خارجی از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و دیگر اماکن مورد نیاز توزیع شده و نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری در دسترس است.

به گزارش ایلنا، امیر قاسمی درباره آخرین وضعیت نقشه گردشگری چهارزبانه تهران اظهار کرد: این نقشه به چهار زبان انگلیسی، عربی، روسی و چینی ترجمه شده و تاکنون حدود پنج هزار نسخه از آن به چاپ رسیده است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران افزود: این نقشه‌ها در اماکنی که گردشگران خارجی بیشترین تردد را دارند از جمله مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و سایر مراکز مورد نیاز، در اختیار گردشگران قرار می‌گیرد. همچنین نسخه الکترونیکی آن نیز در سامانه جامع گردشگری بارگذاری شده و همه علاقه‌مندان می‌توانند آن را دانلود کنند.

به گزارش شهر، وی خاطرنشان کرد: پس از توزیع مرحله نخست و دریافت بازخورد گردشگران، ایرادات و پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی و اصلاح خواهد شد و سپس نقشه با تیراژ بیشتری به چاپ خواهد رسید.

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