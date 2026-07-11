به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در نشست شورای این دانشگاه با اشاره به ضرورت بازنگری در روند جذب و آموزش دانشجویان بین‌الملل، اظهار کرد: در حوزه دانشجویان بین‌المللی بیش از هر چیز به ساماندهی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق نیاز داریم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت طراحی دوره‌های آموزشی ویژه برای این گروه از دانشجویان افزود: لازم است دوره‌های آزاد و آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه برگزار شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی آنان، زمینه حضور گسترده‌تر دانشجویان خارجی در دانشگاه نیز فراهم شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: الزامی ندارد که تمامی کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی دانشجویان بین‌المللی صرفاً در تهران برگزار شود؛ می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت سایر مراکز و واحدهای دانشگاه، این آموزش‌ها را در نقاط دیگر نیز ارائه کرد.

سروش با اشاره به ظرفیت مناطق مختلف برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تصریح کرد: در این شرایط امکان جذب تعداد بیشتری از دانشجویان کشورهای همجوار فراهم خواهد شد و می‌توان از این ظرفیت برای گسترش تعاملات علمی و آموزشی با کشورهای منطقه استفاده کرد.

وی همچنین بر ایجاد یک شبکه آموزشی میان واحدهای دانشگاه در ماهشهر و کیش تأکید کرد و گفت: شکل‌گیری چنین شبکه‌ای می‌تواند به توسعه آموزش‌های بین‌المللی و برگزاری دوره‌های آزاد کمک کند و بخش بین‌الملل دانشگاه نیز باید با برنامه‌ریزی و ورود جدی به این موضوع، زمینه تحقق این اهداف را فراهم سازد.

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