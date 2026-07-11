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ثبت ۲۸ هزار ماموریت برای اورژانس تهران در هفته اخیر

ثبت ۲۸ هزار ماموریت برای اورژانس تهران در هفته اخیر
کد خبر : 1811455
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رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۸ هزار و ۸۶۲ ماموریت برای اورژانس تهران در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱۳ الی ۱۹ تیر ۱۴۰۵) مجموع ۲۸۸۶۲ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۵۷۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۴۴۰۳ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

 
وی ادامه داد: در این مدت ۵۷۰۹۳ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد. از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۱۳۹ مورد حوادث ترافیکی (۱۴.۳ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۴۷۲۳ مورد (۸۵.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.
 
به گفته رئیس اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.
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