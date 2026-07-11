قدردانی فراجا از حضور حماسی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است:

مردم شریف، نجیب و ولایتمدار ایران اسلامی

امنیت سازان غیرتمند و شجاع

در روز‌هایی که آسمان ایران جان، در سوگ رهبر شهید سیاه‌پوش بود، با دل‌های مالامال از عشق و چشمانی اشک‌بار، حماسه‌ای دیگر از جنس وفاداری، اقتدار و غیرت ایرانی، توام با امنیت بی نظیر و مثال زدنی رقم زدید؛ حماسه‌ای که بی‌تردید، در حافظه تاریخ، جاودانه خواهد ماند.

تجاوزها، گستاخی‌ها و ددمنش‌های اخیر آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیون، نتیجه این حماسه حضور، نمایش غیرت و قدر شناسی امام سفر کرده و تأمین امنیت مثال زدنی است؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر خود واجب می‌داند، به شکرانه این نعمت الهی، سر تعظیم فرود آورده و عزت توام با اقتدار ایران و ایرانی را از درگاه خداوند منان مسئلت نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

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