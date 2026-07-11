ورود ۹۹ اتوبوس ۱۸ متری تا شهریور به ناوگان اتوبوسرانی تهران
با ورود ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری یوتانگ به ناوگان اتوبوسرانی تهران، ظرفیت خدماترسانی در پنج خط پرتردد BRT افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: با ورود و بهرهبرداری از ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری یوتانگ، ظرفیت خدماترسانی در خطوط تندروی (BRT) پایتخت به شکل قابل توجهی افزایش یافت و پنج خط پرتردد شبکه اتوبوسهای تندرو تقویت شدند.
وی ادامه داد: این اتوبوسها در قالب نخستین قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دیزل ۱۸ متری دوکابین یوتانگ وارد ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شدهاند. از مجموع این قرارداد، تاکنون ۱۰۱ دستگاه تحویل، آمادهسازی و وارد چرخه خدمترسانی شده و ۹۹ دستگاه باقیمانده نیز طبق برنامهریزی انجامشده تا پایان شهریورماه امسال به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران افزود: بر اساس برنامه توزیع انجامشده، این اتوبوسها در پرترددترین خطوط تندروی تهران به کار گرفته شدهاند. خط یک تندرو در مسیر چهارراه تهرانپارس تا پایانه آزادی با دریافت ۳۱ دستگاه، بیشترین سهم را از این مرحله داشته است.
وی ادامه داد: همچنین ۱۵ دستگاه در خط سه تندرو در مسیر پایانه علم و صنعت تا پایانه خاوران، ۳۰ دستگاه در خط چهار تندرو در مسیر پایانه جنوب تا پایانه شهید افشار، ۵ دستگاه در خط ۹ تندرو در مسیر پایانه لاله تا پایانه مترو شهرری و ۲۰ دستگاه نیز در خط ۱۰ تندرو در مسیر پایانه دانشگاه علوم و تحقیقات تا پایانه آزادگان به خدمت گرفته شدهاند.
علیزاده با بیان اینکه ورود این اتوبوسهای دوکابین با هدف افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران، کاهش ازدحام در خطوط پرتردد، بهبود کیفیت خدمات و کاهش زمان انتظار شهروندان در ایستگاههای اتوبوس تندرو انجام شده است، تصریح کرد: برنامه توسعه ناوگان به این مرحله محدود نمیشود. طبق برنامهریزی انجامشده، ۲۰۰ دستگاه دیگر از مرحله دوم قرارداد نیز تا پایان سال جاری بهصورت تدریجی وارد تهران شده و پس از انجام مراحل فنی و آمادهسازی، به خطوط اتوبوسرانی پایتخت اختصاص خواهند یافت.
وی گفت: در بخش توسعه ناوگان برقی نیز روند ورود اتوبوسهای جدید ادامه دارد. تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی هایگر از قرارداد بزرگ ۲۵۰۰ دستگاهی با شرکت چینی وارد خطوط اتوبوسرانی تهران شدهاند و هماکنون در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند. این اقدام بخشی از برنامه مدیریت شهری برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و افزایش سهم حملونقل پاک در پایتخت به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه بر اساس آخرین آمار، با ورود اتوبوسهای جدید، تعداد اتوبوسهای فعال ناوگان اتوبوسرانی تهران به ۳ هزار و ۲۶۸ دستگاه رسیده است، خاطرنشان کرد: روند ورود اتوبوسهای دیزلی و برقی جدید نیز در ماههای آینده ادامه خواهد داشت تا ظرفیت خدماترسانی شبکه حملونقل عمومی تهران بیش از پیش افزایش یابد.