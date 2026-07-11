خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلیس هشدار داد:

موج جدید پیام‌های جعلی ابلاغیه قضایی

موج جدید پیام‌های جعلی ابلاغیه قضایی
کد خبر : 1811415
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، نسبت به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از عنوان «ابلاغیه قضایی» و «ثنا» هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی، با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی در مرکز فوریت‌های سایبری و پرونده‌های تشکیل شده پلیس فتا، از شدت گرفتن فعالیت مجرمان سایبری با موضوع «ابلاغیه قضایی» خبر داد.

وی اظهار داشت: کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی با مضمون «ثبت شکایت» یا «ابلاغیه ثنا» در پیام‌رسان‌های داخلی سعی در ایجاد دلهره در ذهن شهروندان دارند.

سرهنگ مختاررضایی با تأکید بر ضرورت تشخیص پیام‌های اصلی، تصریح کرد: با توجه به آمار پرونده‌ها، کلاهبرداران از طریق لینک‌های ضمیمه‌شده در پیام‌ها، اقدام به فیشینگ، نصب بدافزار و سرقت اطلاعات بانکی می‌کنند. باید دانست که هیچ ابلاغیه رسمی قضایی که از سوی مراجع قانونی ارسال می‌شود، حاوی لینک فعال جهت کلیک کردن یا درگاه پرداخت وجه نیست.

وی افزود: راه امن برای مشاهده ابلاغیه‌ها، مراجعه مستقیم به درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir یا استفاده از اپلیکیشن رسمی «ثنا» است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، به‌صورت ۲۴ ساعته با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) تماس گرفته یا از طریق سایت policefata.ir گزارش خود را ثبت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل